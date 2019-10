Torrent defensa que la resolució sobre l'autodeterminació és una «opinió política» i no una llei

El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat que la proposta de resolució de JxCat, ERC i la CUP que la mesa ha admès a tràmit és una "opinió política" sense recorregut jurídic i no és una llei. Preguntat per si la proposta de resolució és un desafiament, Torrent ha respost que el que és un desafiament és "limitar" el que es pot parlar en un parlament.En una entrevista a la Cadena Ser , Torrent ha afegit que el debat parlamentari "no desborda cap límit constitucional" i ha posat d'exemple que el Parlament d'Extremadura va aprovar una resolució a favor d'aplicar el 155 a Catalunya i ningú la va recórrer. El president de la cambra catalana ha posat d'exemple de la llibertat d'expressió que el parlament extremeny aprovés una resolució a favor d'aplicar el 155 a Catalunya. Un text que, segons Torrent, desborda el marc constitucional però que "respecta" perquè forma part de la llibertat d'expressió.Torrent ha recordat que al llarg dels anys, el Parlament ha aprovat diverses resolucions en defensa del dret a l'autodeterminació, com la que ara han registrat JxCat, ERC i la CUP. "Ara ens diuen que no podem i ens diuen els conceptes que podem utilitzar. Si ho acceptéssim estaríem acceptant posar un perímetre a la democràcia", ha defensat el president del Parlament, tot i els advertiments del lletrat de la cambra, que consideren que la proposta de resolució contravé decisions del Tribunal Constitucional.De fet, fa només uns dies els membres de la mesa van rebre l'avís de l'alt tribunal de conseqüències penals si desenvolupaven resolucions suspeses, com la del debat de política general sobre autodeterminació i la reprovació del Rei. Uns conceptes que tornen a repetir-se en el text que es preveu aprovar al ple del 12 i 13 de novembre.Pel que fa a les crítiques que ha rebut per tenir una agenda pròpia davant la situació política de Catalunya, Torrent ha defensat que fa el paper que ha de jugar qualsevol institució en els moments actuals. "No defujo la meva responsabilitat i ho faré tantes vegades com cregui convenient. És el mandat que tenim de la ciutadania de Catalunya i no estalviaré cap esforç", ha assegurat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor