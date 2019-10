El PP suggereix que hi haurà «motins» en cas de tracte de favor als presos polítics

La sessió de control al Parlament ha arrencat amb tensió. Esperanza García, diputada del PP, ha suggerit que hi poden haver "motins" a les presons catalanes en cas que hi hagi tracte de favor als líders independentistes condemnats per sedició privats de llibertat a Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric. García ha indicat, en aquest sentit, que la conselleria de Justícia no pot "posar en risc" els funcionaris de presons per aquests hipotètics "motins" que es generarien arran del tracte "no igualitari" de les persones empresonades respecte la resta d'interns."No sé si és ignorància o mala fe. Els funcionaris fan bé la seva feina", ha destacat la consellera de Justícia, Ester Capella, que ha recordat que els serveis penitenciaris catalans estan "sota la supervisió de fiscals i jutges". "No ho qüestionin ni diguin mentides. El que haurien de fer és no mentir permanentment", ha assenyalat Capella, que sovint ha de respondre preguntes d'aquest tipus en les sessions de control, especialment per part de Ciutadans.García ha acusat la consellera, a banda, de visitar els presos aquesta setmana per prometre'ls que tornaran a casa per Nadal, "com el torró". La diputada del PP ha apuntat que el Govern ha fet "provatures" amb Oriol Pujol -a qui se li va concedir el tercer grau després d'unes setmanes empresonat pel cas de les ITV- per tal d'aplicar-ho posteriorment al cas dels presos polítics.Capella ha rebut posteriorment una pregunta per part de Ciutadans en la qual s'insistia en conèixer el nombre de visites que reben els presos a Lledoners. "Es veu amb impotència com els amics del Govern reben cinquanta visites al dia, o tenen un metge privat. Són presos amb pedigrí. Del nacionalisme sempre en neix la desigualtat. Són els hereus del que va passar a Europa el segle XX", ha reflexionat la formació taronja. La consellera ha destacat que el Govern "compleix la llei".També ha volgut fer una defensa "a ultrança" dels funcionaris catalans. "Estem en campanya electoral i tot serveix. Són volgudament ignorants, o una altra cosa", ha ressaltat Capella. No ha estat l'únic xoc amb Ciutadans de la sessió de control: també hi ha hagut un intercanvi dur entre el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el diputat Dimas Gragera. Buch ha assenyalat que la "política destructiva" exhibida no li dona "dret" a Gragera a fer una intervenció tan dura -definint el Govern com a "colpista"-, i l'ha emplaçat a plantejar-li preguntes concretes per escrit.Sobre l'actuació policial també ha preguntat el PSC a Buch. El conseller ha assegurat que seria important que els socialistes catalans s'adrecessin al PSOE per avisar-los que Catalunya "no té un problema d'odre públic, sinó un problema polític" que se solucionaria si Pedro Sánchez es reunís amb el president Quim Torra.

