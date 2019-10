Un mes amb Txevi Buigas a la presó: classes d'anglès, parxís i el primer vis a vis

Aquest dimecres fa un mes exacte de la detenció de l'osonenc Txevi Buigas per part de la Guàrdia Civil en una operació contra l'independentisme -l'operació Judes-. El van arrestat juntament amb sis persones més d'arreu de Catalunya. Està en presó preventiva a Soto del Real i se l'acusa de terrorisme, fabricació i tinença d'explosius, i conspiració per causar danys amb objectius estratègics.Buigas ha rebut visites de familiars cada setmana i ha pogut parlar amb els seus fills per telèfon. La setmana passada va poder tenir el primer vis a vis amb la seva dona. Així ho explica l'alcalde de Folgueroles, Xavier Roviró, a, apuntant que Buigas no ha estat aïllat com en altres casos. "Fa anglès, juga al parxís i té bon rotllo amb els funcionaris", explica l'alcalde, remarcant que "va passant com pot".D'altra banda, l'alcalde agraeix "la solidaritat de molta gent i molt diversa", després de l'empresonament. de Buigas. "La gent s'ha bolcat", remarca. Precisament aquest dimecres s'ha organitzat una "concentació senzilla per recordar-lo", explica l'alcalde. Serà a les 8 del vespre a la plaça Verdaguer de Folgueroles."Tinc esperança que el procés acabi més ràpid que amb els altres presos, i que facin ràpid judici", diu l'alcalde. De fet, aquest dilluns es va aixecar el secret de sumari de l'operació, però la seva advocada Montserrat Vinyets explica aque a hores d'ara encara no han pogut accedir a tota la informació, ja que se'ls ha de donar l'accés d'alta a la informació.La previsió és que ho tinguin penjat després de Tots Sants, però segurament els advocats es desplaçaran a Madrid per accedir a la informació. "La prioritat és llegir el que diu l'atestat i els fets concrets", afegeix Vinyets.Buigas vol que li enviïn cartes a la presó a través de correu. De fet, ja n'ha rebut unes quantes. Es poden enviar a: Centro Penitenciario Madrid 5 Soto del Real; Módulo 7; M-609 km 3,5; 28791 Soto del Real (Madrid), amb Xavier Buigas Llobet, com a destinatari. Les cartes han d'anar amb remitent, amb nom complet i adreça.

