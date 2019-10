Un mort i sis ferits en un accident múltiple a l'AP-7 a Maçanet de la Selva

Aquesta nit hi ha hagut un sinistre mortal de trànsit al punt quilomètric 86 de l’autopista AP-7, a l’altura de Maçanet de la Selva (Selva), en sentit nord, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 22.45 h.Per causes que encara s'estan investigant, s’ha produït un accident múltiple amb sis vehicles implicats: un camió, una furgoneta i quatre turismes. Com a conseqüència de la col·lisió ha mort el conductor i únic ocupant d’un dels cotxes, P.T.M., de 21 anys i veí de Cassà de la Selva.Segons el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en el sinistre hi ha hagut també sis persones més que han resultat ferides de diversa consideració: una de menys greu i cinc de lleus, entre les quals hi ha dos menors. Tots els ferits han estat traslladats a l’hospital de Santa Caterina.Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han realitzat tasques d’excarceració, i quatre ambulàncies del SEM. Quant a l’afectació viària, l’autopista ha estat totalment tallada en sentit nord durant una hora, quan s’ha pogut obrir un carril al trànsit. La circulació ha quedat totalment normalitzada cap a les 7 del matí.Amb aquesta víctima, són 149 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya

