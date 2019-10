Interior ja revisa l'actuació dels Mossos en les protestes

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha confirmat aquest dimecres en una entrevista a Els Matins de TV3 que hi ha "informacions reservades obertes" per l'actuació dels Mossos en les protestes per la sentència de l'1-O. El conseller ha explicat que aquests dies la policia catalana està revistant totes les imatges de les mobilitzacions per veure si es van vulnerar els protocols. En cas que així sigui, Buch ha deixat clar que hi haurà "elements correctors".El titular d'Interior ha tornat a defensar els Mossos i ha explicat que el cos no vol que hi hagi cap mala praxis en les seves actuacions. "El nivell d'autoexigència és elevadíssim i dins del cos es volen depurar responsabilitats", ha dit Buch, que ha ressaltat que els Mossos són una policia democràtica que està molt fiscalitzada, tant per la ciutadania com pels mitjans de comunicació i el mateix Parlament.Amb tot, el conseller ha reiterat que la policia ha hagut d'actuar per "mantenir l'ordre" davant d'"uns nivells de violència que els Mossos no coneixien". "No ens podem permetre unes imatges com les que hem vist. La policia ha de vetllar per restablir l'ordre davant d'això", ha explicat. S'ha negat, però, ha concretar si el Departament ha identificat grups violents en les mobilitzacions dels últims dies: "No volem estigmatitzar, ho emmarquem en grups antisistema violents".

