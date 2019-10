Un mort i quatre desapareguts pels forts aiguats a Catalunya

​Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cadàver localitzat a la platja de Caldes d'Estrac és el de l'home d'Arenys de Munt d'uns 70 anys que ha desaparegut aquesta nit arrossegat per la riera, segons Protecció Civil. Segons apunten fonts de la policia local, sembla que hauria sortit a treure el seu cotxe quan el temporal era molt fort, als volts de quarts de dues de la matinada. Al marge d'això hi ha també quatre persones més desaparegudes ahir a la nit.



Una dona gran i el seu fill d'uns 40 anys van desaparèixer que el riu Francolí es va emportar el seu bungalou a Vilaverd (Conca de Barberà), situat a prop de la llera. Els Bombers segueixen treballant en la recerca d'aquestes dues persones, que haurien desaparegut mentre estaven dins una casa mòbil prop del riu. A la nit han fet recerca a peu per la llera i han recorregut camins i pistes de la zona. Amb la llum del dia, al dispositiu s'ha ampliat i hi ha dotacions terrestres i dels efectius del GRAE, així com l’helicòpter i dues unitats del grup caní de recerca.

La pluja ha estat molt intensa i en moltes poblacions del sud del país s'han registrat gairebé 200 litres. Destaca Prades, amb 267 litres.

L'episodi de pluja ha deixat més de 200 mm al voltant de les muntanyes de Prades i a punts de l'Alt Empordà. S'han superat els 150 mm al Pla d'Urgell, registres sense precedents en aquesta comarca pic.twitter.com/f9SyRM6lZv — Meteocat (@meteocat) October 23, 2019

Els serveis d'emergències també busquen dues persones desaparegudes a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) que anaven en un vehicle durant la llevantada, segons han confirmat fonts de Protecció Civil, que han explicat que un familiar ha donat l'avís cap a les 9 del matí perquè no podia contactar amb elles. Els Bombers han localitzat un cotxe buit a la riera i ara treballen per confirmar si és el dels dos desapareguts.A Cambrils la crescuda de la riera que travessa el municipi s'ha endut part d'una passera i ha calgut evacuar un grup d'una cinquantena d'escolars que s'hostatjaven en una casa de colònies que s'inundava. Han passat la nit en un pavelló poliesportiu.Als consells comarcals de l’Alt i Baix Empordà, Ripollès, Pla de l’Estany, Gironès, la Selva nord, Alt i Baix Camp, Conca de Barberà, Garrigues, Urgell i Pla Urgell se’ls ha demanat que no facin el servei de transport escolar si la ruta no és segura. A nivell general, la majoria de rutes s’han pogut fer, i han quedat anul·lades tres rutes de Llançà, Roses i Castelló d’Empúries; dues rutes del Pla d’Urgell; i una ruta a la Selva (Hostalric-Arbúcies). A les Garrigues s’han anul·lat totes les rutes, i a la Conca de Barberà han anul·lat les que van cap a la zona de l’Espluga de Francolí.Un dels ponts que el Francolí s'ha endut a l'Espluga de Francolí Foto: ACNProtecció Civil de la Generalitat manté en fase d’emergència el pla Inuncat per les greus afectacions que ha provocat el temporal de llevant que afecta Catalunya des d’ahir. La llevantada s'ha anat desplaçant cap al nord i durant la matinada ha descarregat de valent a les comarques gironines i del nord de Barcelona. A primera hora del matí, les pluges ha afluixat i s'espera que les precipitacions desapareguin en unes hores.Els cabals dels rius a les comarques de Girona segueixen sent alts especialment al Ter (per sobre de Sau i Susqueda), i a la desembocadura del Ter, Fluvià, Muga i Daró. Aquests cabals es mantindran en nivells alts d’alerta al llarg del dia, i amb tendència a disminuir a partir del migdia.Des de Protecció Civil es segueix recomanant evitar la mobilitat a les zones més afectades pel temporal, sobretot comarques de Girona i de Tarragona.El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a les 10 del matí un total de 2.988 trucades, que han derivat en 2.165 incidents. La comarca més afectada ha estat el Baix Camp (437), seguit del Vallès Occidental (316) i Maresme (219).Del total de trucades, els Bombers de la Generalitat han treballat fins a les 10 en 1.920 serveis: 452 a REGirona; 284 a RELleida; 441 a RETarragona; 492 a REMetropolitana Nord; 86 a la RECentre; 136 a la REMSud; 28 a RETEbre i 1 a la Val d’Aran.Endesa ha confirmat que a hores d’ara es mantenen al voltant de 29.000 abonats afectats sense llum a causa del temporal.A causa del fort temporal, Renfe ha informat que s’estan produint talls i retencions a diversos trams de la xarxa ferroviària, i FGC també ha registrat incidències en el transport ferroviari aquest matí.Pel que fa a les carreteres, a les 11 del matí hi ha una quarantena de vies tallades per inundacions o esllavissades. Podeu consultar les afectacions en directe, en aquest enllaç.