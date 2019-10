Un mort i cinc desapareguts pels forts aiguats a Catalunya

​Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cadàver localitzat a la platja de Caldes d'Estrac és el de l'home d'Arenys de Munt d'uns 70 anys que ha desaparegut aquesta nit arrossegat per la riera, segons Protecció Civil. Segons apunten fonts de la policia local, sembla que hauria sortit a treure el seu cotxe quan el temporal era molt fort, als volts de quarts de dues de la matinada. Al marge d'això hi ha també quatre persones més desaparegudes ahir a la nit.



Una dona gran i el seu fill d'uns 40 anys van desaparèixer que el riu Francolí es va emportar el seu bungalou a Vilaverd (Conca de Barberà), situat a prop de la llera. Els Bombers segueixen treballant en la recerca d'aquestes dues persones, que haurien desaparegut mentre estaven dins una casa mòbil prop del riu. A la nit han fet recerca a peu per la llera i han recorregut camins i pistes de la zona. Amb la llum del dia, al dispositiu s'ha ampliat i hi ha dotacions terrestres i dels efectius del GRAE, així com l’helicòpter i dues unitats del grup caní de recerca.

Els serveis d'emergències també busquen dues persones desaparegudes a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) que anaven en un vehicle durant la llevantada, segons han confirmat fonts de Protecció Civil, que han explicat que un familiar ha donat l'avís cap a les 9 del matí perquè no podia contactar amb elles. Els Bombers han localitzat un cotxe buit a la riera i ara treballen per confirmar si és el dels dos desapareguts.L'últim en entrar a la llista de desapareguts és un camioner de nacionalitat belga. S'ha trobat el vehicle que conduïa, sense ell, a l'Espluga de Francolí. La desaparició ha estat confirmada pel Consolat de Bèlgica a Barcelona.Sobre les vuit del vespre, quan ja no hi havia llum solar, els serveis de rescat han suspès la recerca, que reprendran demà, dijous, al matí a primera hora.Un dels ponts que el Francolí s'ha endut a l'Espluga de Francolí Foto: ACNEl riu Ter, al seu pas per Roda de Ter, a Osona, aquest matí. Foto: Josep M. Montaner