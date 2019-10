Un mort a Arenys de Munt i dos desapareguts a Vilaverd a causa dels aiguats

Els Mossos d'Esquadra han confimat que el cadàver localitzat a la platja de Caldes d'Estrac és el de l'home d'Arenys de Munt d'uns 70 anys que ha desaparegut aquesta nit arrossegat per la riera, segons han confirmat a l'ACN fonts de Protecció Civil. Segons apunten fonts de la policia local, sembla que hauria sortit a treure el seu cotxe quan el temporal era molt fort.



Al marge d'això hi ha també dues persones més desaparegudes, una dona gran i el seu fill d'uns 40 anys. El riu Francolí es va emportar el seu bungalou a Vilaverd (Conca de Barberà), situat a prop de la llera.

La pluja ha estat especialment intensa al Camp de Tarragona i al sud de Ponent. Segons ha explicat l'alcalde de Vilaverd, Antoni Anglès, al canal 3/24, el bungalou on eren la mare i el fill desapareguts era una construcció prefabricada annexa a un mas del municipi, de 450 habitants.

Sis dotacions dels Bombers i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra busquen les dues persones desaparegudes, tot i que la tasca és complicada pel fet que zona és d'accés difícil.El riu Ter, al seu pas per Roda de Ter, a Osona, aquest matí. Foto: Josep M. Montaner

A Cambrils la crescuda de la riera que travessa el municipi s'ha endut part d'una passera, tal com es pot veure en la imatge que encapçala aquesta notícia, i ha calgut evacuar un grup d'una cinquantena d'escolars que s'hostatjaven en una casa de colònies que s'inundava. Passaran la nit en un pavelló poliesportiu.

A l'Espluga de Francolí, la pluja s'ha endut dos ponts, i a l'Albi l'aigua també ha causat destrosses de consideració, segons ha explicat també al 3/24 Rosa Mata, cap de guàrdia de Protecció Civil. La mateixa Mata ha explicat que a Maçanet de la Selva hi ha hagut un incident a l'AP-7 amb diversos cotxes implicats.

Precipitació acumulada des d'ahir a les 06.00 h fins a les 04.30 h TU d'avui dimecres. (dades provisionals). pic.twitter.com/DuDJcXwmQo — Meteocat (@meteocat) October 23, 2019

La pluja ha estat molt intensa i en moltes poblacions del sud del país s'han registrat gairebé 200 litres. Destaca Prades, amb 267 litres.



El temporal s'ha anat desplaçant cap al nord i durant la matinada ha descarregat de valent a les comarques gironines i del nord de Barcelona. A primera hora del matí, les pluges van afluixant i s'espera que la llevantada desaparegui en unes hores.



Ara, el principal d'atenció són les lleres del rius, com el Muga, el Ter o el Fluvià, que es poden desbordar. Protecció Civil recomana no apropar-s'hi.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 6 de la matinada 2.339 trucades per 1.631 incidències relacionades amb la llevantada que afecta Catalunya.Per comarques, el Baix Camp encapçala el número d'avisos amb 403, el 17,2%. Per darrere se situa el Vallès Occidental amb 273, l'11,6%. Hi ha hagut 176 avisos des del Tarragonès, 175 des del Maresme i 159 des del Barcelonès.Per municipis, hi ha hagut 139 trucades des de Cambrils i 134 que han arribat des de Reus, al Baix Camp. També s'han registrat 128 avisos a Barcelona i 126 a Terrassa. El president de la Generalitat, Quim Torra, es desplaçarà aquest matí a la zona afectada pels intensos aiguats.La passarel·la ensorrada de la riera d'Alforja de Cambrils Foto: ACN

També hi ha prop de 30 d'una trentena de carreteres tallades (podeu consultar les afectacions a la xarxa viària en directe, aquí). Entre aquestes, hi ha la C-55 a Castellgalí i la C-15 a Vallbona d'Anoia.



Gairebé 25.000 persones sense llum a causa dels aiguats de les últimes hores



Endesa ha informat que hi ha gairebé 25.000 persones sense llum a Catalunya a causa dels aiguats de les últimes hores. En concret, són 24.555 abonats, amb dades de les 5.40 hores.



Hi ha 3.352 afectats a Sant Hilari Sacalm, 2.695 a Arbúcies, 2.358 a L'Espluga de Francolí, 2.287 a Breda, 2.220 a Sant Cebrià de Vallalta i 2.003 a Calella. A Tossa de Mar hi ha 1.385 abonats sense llum, 1.148 a Cambrils i 1.009 a Prades. Per sota del miler hi ha afectats a Reus, Moià, Barcelona, Matadepera, Tordera, Ripoll, Calonge, Sant Pol de Mar, Vimbodí i Poblet i Ulldemolins.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor