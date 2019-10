Desapareguts una mare i el seu fill després que un riu s’hagi endut el bungalow on eren a Vilaverd

Una desena de dotacions dels Bombers i Mossos d’Esquadra busquen des d’última hora d’aquest dimarts una mare i el seu fill, que han desaparegut a Vilaverd, a la Conca de Barberà, arrossegats pel riu Francolí. La força de l’aigua s'ha endut el bungalow on eren, situat a prop de la llera.

A Vimbodí, municipi de la mateixa comarca -una de les més afectades pel temporal-, els serveis d'emergències han localitzat de matinada els dos ocupants d’un vehicle, del quals s’havia denunciat la desaparició hores abans, tal com han confirmat fonts oficials a NacióDigital.



La pluja ha estat especialment intensa al Camp de Tarragona i al sud de Ponent. Segons ha explicat l'alcalde de Vilaverd, Antoni Anglès, al canal 3/24, el bungalow on eren la mare i el fill desapareguts era una construcció prefabricada annexa a un mas del municipi, de 450 habitants.

Sis dotacions dels Bombers i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra busquen ara les dues persones desaparegudes, tot i que la tasca és complicada pel fet que zona és d'accés difícil.A Cambrils la crescuda de la riera que travessa el municipi s'ha endut part d'una passera, tal com es pot veure en la imatge que encapçala aquesta notícia, i ha calgut evacuar un grup d'una cinquantena d'escolars que s'hostatjaven en una casa de colònies que s'inundava. Passaran la nit en un pavelló poliesportiu.A l'Espluga de Francolí, la pluja s'ha endut dos ponts, i a l'Albi l'aigua també ha causat destrosses de consideració, segons ha explicat també al 3/24 Rosa Mata, cap de guàrdia de Protecció Civil. La mateixa Mata ha explicat que a Maçanet de la Selva hi ha hagut un incident a l'AP-7 amb diversos cotxes implicats. En aquest succés hi pot haver hagut una víctima mortal, segons ha indicat.Els Bombers han rebut fins aproximadament la mitjanit d'aquest dimarts 948 avisos per inundacions a causa de la llevantada que afecta Catalunya. Bona part dels avisos procedeixen del Camp de Tarragona, amb 381, seguida de Ponent, amb 187. De fet, el cos adverteix que la situació que en aquests dos punts és "molt complicada" i demana evitar fer desplaçaments.La resta d'avisos han procedit de les comarques gironines (121), la regió metropolitana nord (106), la regió metropolitana sud (104), les Terres de l'Ebre (26) i les comarques centrals (23).

