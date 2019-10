VÍDEOS La llevantada castiga els municipis del Camp de Tarragona

Els cotxes circulen per la vorera a l'avinguda dels Països Catalans de Tarragona per evitar la riuada que baixa pel carrer; informa @JonathanOca https://t.co/7WsiHNkMh8 pic.twitter.com/gmBbAvEXqv — NacióTarragona (@naciotarragona) October 22, 2019

ATENCIÓ La força de l'aigua provoca que un pont de la riera d'Alforja, a Cambrils, caigui https://t.co/7WsiHNkMh8 pic.twitter.com/oHr7CwlXWa — NacióTarragona (@naciotarragona) October 22, 2019

@PoliciaCambrils + @mossos + @bomberscat de #Cambrils

estem a Casa de Colonies la Marinada . Amb un autobus evacuaran de l'establiment 50 nens de 6 i 7 anys. Son de Sant Just Desvern. — Policia Cambrils (@PoliciaCambrils) October 22, 2019

CAMINS TALLATS

⛔️Procedim a tallar cami de la riera de Riudoms ( que uneix la N-340 amb el camí de Vilafortuny i barri Moli de la Torre)



⛔️ Molts camins intransitable a les partides rurals del terme de Cambrils.



També recomanen que no es transitin per camins rurals. https://t.co/Ua1fRnd6d5 — Policia Cambrils (@PoliciaCambrils) October 22, 2019

Freak storms are causing flooding over in Spain right now... So we're hotel bound hoping we can get out to Barcelona and not have to swim there tomorrow 😅 #Tarragona #Salou #Cambrils pic.twitter.com/ch16RtWATV — 𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼𝓮 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵𝓵𝓮🕊️ (@xQuaintrellex) October 22, 2019

No us acosteu a les rieres. Ara mateix és perillós. Màxima precaució. pic.twitter.com/M2f7WoOHRA — Ràdio Cambrils (@RadioCambrilsFM) October 22, 2019

Tarragona i Cambrils estan patint les conseqüències del pas del temporal. A la capital del Tarragonès, una de les zones més afectades són el Serrallo i el barri del Port. En alguns punts l'aigua acumulada arriba fins als genolls de persones que intenten travessar els carrers.A Sant Pere i Sant Pau, l'avinguda dels Països Catalans s'ha convertit en un autèntic riu. Els vehicles opten per circular per la vorera per evitar l'aigua i alhora el perill.Pel que fa al municipi del Baix Camp, la gran quantitat d'aigua ha provocat talls a diferents carreteres i inclús, la força de la riera d'Alforja ha fet caure una part d'un pont.Per altra banda, la Policia Local de Cambrils, juntament amb els Mossos d'Esquadra i Bombers evacuaran amb un autobús 50 nens de 6 i 7 anys, de Sant Just Desvern, que es trobaven a la casa de colònies la Marinada.La policia local ha decidit tallar alguns punts de la xarxa viària, alguns per precaució. A partir de les cinc de la tarda la pluja ha començat a caure amb més intensitat al Camp de Tarragona, i en aquesta ciutat en concret el cos d'emergències ha hagut d'actuar per inundacions de baixos, per rescatar conductors atrapats per l'aigua o per retirar elements que han caigut a conseqüència de l'aigua i del vent.A la ciutat del Baix Camp hi ha molta acumulació d'aigua als carrers, i molts subterranis i garatges han quedat inundats, i a l'estació hi ha un tren aturat amb passatgers a dins. De fet, durant tota la tarda les línies R15 i R16 han estat interrompudes. L'R16 entre Mont-roig i l'Hospitalet de l'Infant, la que afecta Cambrils, i l'R15 entre Marçà-Falset i els Guiamets.Més imatges de Tarragona, Cambrils i altres municipis de diferents usuaris de la xarxa:

