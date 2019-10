Torra apel·la al diàleg davant dels empresaris

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dimarts que el país viu "hores difícils". Davant de l'auditori de la Nit de l'Empresari ha apel·lat al "pacte" i el "diàleg" que el Govern practica amb els agents socials. "A la taula del diàleg hi tenim el telèfon per fer i rebre trucades", ha afirmat.El cap de l'executiu català ha rememorat els greuges econòmics de Catalunya per part de l'Estat i ha recordat que el PIB dels catalans ha crescut sempre mes que el d'Espanya, com també ha estat superior la inversió estrangera.Torra ha fet seves unes paraules de Mercè Rodoreda: "La meva manera de servir el meu país és fer la meva feina el millor que pugui"

