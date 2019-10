El temporal, afectant l'Albi Foto: Nació Digital

L'aigua no ha parat de créixer aquest dimarts a la tarda Foto: Nació Digital

VÍDEO El temporal deixa un rastre de fortes riuades en diversos pobles de Lleida https://t.co/TDNY9GeY91 pic.twitter.com/Xo299IyAdb — NacióLleida (@NacioLleida) October 22, 2019

El temporal que està afectant Catalunya aquest dimarts s'ha deixat notar en diversos municipis de Lleida. A la comarca de les Garrigues l'aigua ha deixat un rastre de devastació en pobles com l'Albi, on l'aigua ha entrat pels carrers negant i enduent-se tot el que es trobava per davant.

