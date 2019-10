Una jutge que investiga les càrregues de l'1-O expulsa de l'acusació una associació de la Guardia Civil

La nova jutge que investiga les carregues de la Guàrdia Civil l'1-O a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) ha acceptat el recurs dels advocats de les víctimes i ha expulsat la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil de la causa penal oberta al jutjat número 2 de Manresa.L'anterior jutgessa que portava el cas va admetre la participació d'aquesta associació d'oficials de la benemèrita com a acusació particular contra les víctimes de les càrregues del dia del referèndum a la població bagenca. Ni tan sols els obligava a pagar la fiança com estableix la llei, sota el pretext que havien entrat a la causa un cop aquesta ja era oberta.Ara, la nova jutgessa admet que aquesta associació en realitat tenia un "interès encobert" de protegir els agents de la Guàrdia Civil que estan sent investigats, i no d'exercir "una vertadera acusació". El temps que aquesta associació ha estat personada al jutjat de Manresa per aquesta causa ha causat un important alentiment a l'acció de la justícia, ha obligat a traduir al castellà els milers de folis que forma la causa, i fins i tot va pretendre, sense èxit, que la resta d'advocats de les parts passéssim a presentar en endavant els seus escrits en castellà, una petició que de seguida li va ser denegada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor