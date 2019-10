Agents de la policia espanyola van irrompre en un hospital de Tarragona per identificar ferits en els aldarulls

El gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona ha enviat una carta a la subdelegació del govern espanyol en aquest territori per demanar explicacions sobre la presència de la policia espanyola al servei d'Urgències de l'Hospital de Santa Tecla la nit del 15 d'octubre. Segons s'exposa a la carta, a la qual ha pogut accedir l'ACN, agents antiavalots van entrar a la sala d'espera, on hi havia més pacients, hi van identificar els ferits i van començar un interrogatori in situ.Aquest és l'únic cas que Salut coneix de presència policial a Urgències i no li consta cap detenció de persones ferides en les mobilitzacions contra la sentència de l'1-O mentre estaven sent ateses a l'hospital o just després, segons confirma en un comunicat.El Govern es mostra en desacord amb l'actuació de policies espanyols a la sala d'espera d'Urgències de l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona la nit del 15 d'octubre i considera que es van "excedir", segons recull la carta. Agents antiavalots van "irrompre" a l'hospital per identificar i interrogar els pacients ferits en les càrregues policials en una mobilització contra la sentència de l'1-O, fet que va provocar "malestar entre el personal sanitari i ciutadans", exposa la missiva. El màxim responsable de Salut a la regió considera que la identificació i l'interrogatori dels pacients "podien haver-la fet en un altre moment i per altres professionals".Aquest és l'únic cas de presència policial en un servei d'Urgències després de les nits de disturbis en què han acabat algunes mobilitzacions per la sentència, segons les informacions que han arribat al Departament de Salut. En un comunicat aquest dimarts, Salut també aclareix que no té constància que s'hagi detingut ningú mentre estava sent atès a l'hospital, després que algunes informacions publicades en mitjans de comunicació i a les xarxes socials parlessin de la presència de cossos policials als serveis d'Urgències dels centres de la xarxa sanitària pública.Salut subratlla que "no és admissible" la presència de policies en un centre sanitari si s'obstaculitza el normal desenvolupament de l'activitat sanitària i si pot vulnerar de forma injustificada el dret a la intimitat i confidencialitat dels pacients. La policia només pot accedir a les dades clíniques i assistencials quan actuï com a policia judicial i, per tant, tingui la corresponent resolució judicial.El Departament de Salut insisteix que tothom que necessiti una atenció mèdica té dret a ser atès en un servei d'Urgències, ja sigui hospitalari o d'atenció primària, on se li garantirà una atenció segura. La protecció del dret a la intimitat és un dels pilars del sistema sanitari i Salut es compromet a defensar-lo davant de totes les instàncies.

