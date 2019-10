Sánchez avisa el Parlament: «Qui desbordi la llei trobarà l'Estat»

​El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dimarts la majoria independentista al Parlament de les conseqüències penals de la resolució per l'autodeterminació presentada a la cambra catalana."Qualsevol persona que ultrapassi la frontera de la llei trobarà la resposta ferma i serena de l'Estat democràtic", ha avisat en un míting del PSOE a Cadis per la campanya de les eleccions generals del 10 de novembre. Aquesta regla, segons Sánchez, "val per tothom, sigui qui sigui i visqui on visqui".A l'acte de partit, el president espanyol ha assegurat que l'independentisme "per experiència sap que les provocacions, en el millor dels casos no serveixen per res, i en el pitjor dels casos provoquen dolor en qui ho fa i al conjunt de la societat catalana".

