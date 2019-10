VÍDEO Per l'esquena i amb porres extensibles: així van detenir els mossos de paisà un activista a Manresa

Anonymous Catalunya ha difós a les xarxes un vídeo on es veu com agents de paisà dels Mossos d'Esquadra detenen un activista que es trobava al costat de les baranes de separació amb la comandància de la Guàrdia Civil de Manresa. Anonymous situava en diumenge la detenció del manifestant, però en realitat, les imatges corresponen a una de les dues detencions que la policia catalana va realitzar divendres.Els Mossos d'Esquadra han confirmat aque des de divendres passat no han practicat cap detenció a Manresa relacionada amb les movilitzacions per la sentència del procés i que el total de detencions des del dilluns de la sentència fins a aquest dimarts han estat cinc: una dimecres al vespre, dues dijous al migdia i dues més divendres al vespre. El vídeo mostra que la detenció és de nit (s'eliminen les dues de dijous) i que la comandància estava aïllada amb tanques (s'elimina la de dimecres). Que aquesta detenció es va practicar la nit de divendres ha estat confirmat pel diari amb altres fonts.En el vídeo es veuen agents de paisà vestits com si fossin activistes que s'acosten al noi amb normalitat fins que hi són a la vora i ràpidament l'immobilitzen per detenir-lo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor