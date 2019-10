Oriol Junqueras: «Yo no haría como Sánchez. Dialogo con todos desde la discrepancia ideológica»

"Es un orgullo estar aquí por haber puesto urnas"

La cárcel de Lledoners, este lunes. Foto: Ferran Casas

Las Marxes per la Llibertat llegan a la avenida Meridiana de Barcelona. Foto: Sergi Cámara

Disturbios en el centro de Barcelona. Martí Urgell



Candidatura a la comissión ejecutiva de ERC, con Pere Aragonès y Marrta Vilalta al frente, con una foto de Oriol Junqueras y Marta Rovira | Foto: Pol Solà/ACN

En plena convulsión política y justo después de recibir una condena de trece años de prisión, Oriol Junqueras ha puesto punto final a un libro de literatura sobre el amor. Un contraste paradójico, en una época marcada por tribunales y falta de diálogo. Ahora, se debate sobre si seguir con la física cuántica, o bien otra cosa que le ronda por la cabeza y que de momento no explica. Y sigue haciendo política. Tiene por delante el largo calendario de condena impuesto por el Supremo y, en paralelo, una estrategia política clara. En eso invierte buena parte de su tiempo en la cárcel.Desde la celda ha visto por un lado las marchas pasivas, y por otro los disturbios, fuegos y barricadas en la calle. Y las cargas. Y la crisis de Gobierno. Y como Pedro Sánchez no le coge el teléfono a Quim Torra. La vorágine es tal, que las respuestas le brotan lúcidas, sin titubeos y con filtros para no pisar algunos callos. Hasta tal punto, que parece que él ha digerido antes la larga condena que pesa sobre sus hombros que no el propio movimiento independentista. Junqueras recibe aen la que ha sido su primera entrevista presencial desde que se dictó la sentencia. La conversación, veloz y a veces desordenada, es recogida con bolígrafo y libreta. "Apunta, apunta bien", pide a menudo. Y éste es el resultado.- Estoy muy bien. Yo decía que probablemente sería alrededor de 12 años, lo cual no significa que no sea igualmente una salvajada y un disparate.- Les he estudiado durante muchos años. Las Juntas de Guerra, las Juntas de Estado. Por lo tanto, podríamos decir que me sorprende menos. En mi familia, mi bisabuelo por parte de madre fue acusado de rebelión después de la Semana Trágica. A mi otro bisabuelo le pusieron precio a su vida después de la huelga de la Canadiense. Mi bisabuela fue asesinada por las tropas fascistas de 1938. Mi madre fue acusada de sedición por organizar una huelga en el Hospital de Bellvitge en plena dictadura franquista. Ellos no se rindieron. Yo tampoco.- Lo tenemos que asumir. La cárcel también es una forma de plantar una semilla. Es una oportunidad para explicar este conflicto al mundo. Desde un principio tenía claro que nos encarcelarían, incluso cuando mis colaboradores me decían que no. Es un orgullo estar aquí por haber puesto urnas.- El indulto se lo pueden poner donde les quepa.- La pena, por mucho que digan, se cumple íntegramente siempre.- Es que no es una manera de castigarme a mí, sino de castigar e intimidar a todo el mundo. Nos encarcelan porque intuyen que tenemos capacidad de sumar y de generar consensos. Estamos aquí porque intuyen nuestra capacidad de sumar y de ganar. Intentamos precisamente eso: dirigirnos a todo el mundo. Por eso alguien con una bandera española puede pasear en las Marxes per la Llibertat sabiendo que ahora eso ya no va sólo de independencia. Esta es mi manera de hacer, y no quemar un contenedor. Yo eso no lo he hecho.- No lo hacen porque sí y en cualquier lugar. Eso está pasando en un lugar concreto y es incuestionable que se da en un contexto de tremenda injusticia contra toda la sociedad. Cuando se condena al derecho de expresión y de opinión se está haciendo contra todo el mundo. También se están golpeando a peatones que van por la calle. Si eso no fuera verdad, no habría tantas imágenes ni sesenta periodistas que han sufrido cargas.- Hay que saber apreciar el buen trabajo de la inmensa mayoría de la policía, pero también hay que reconocer que algunos no lo hacen así. A mí no me gusta nada lo que he visto.- El horizonte es claro: como ejercer los derechos y poder celebrar un referéndum en un contexto democrático. Y eso lo tenemos que conseguir siendo cada vez más, consiguiendo consensos cada vez más amplios. Se equivoca quien diga que no tenemos que ser más.- Dentro del independentismo creo que todos estamos de acuerdo en que el objetivo es una República, y en que para llegar a ella falta un referéndum; pero para conseguir este referéndum hacen falta mayorías amplias y transversales. Otra cosa es que a alguien le interese decir que este consenso no existe.- Pues cuando haya mayorías lo suficientemente amplias para hacerlo efectivo.- Yo estoy satisfecho y profundamente orgulloso de la respuesta del Govern.- La gente tiene derecho a estar enfadada, a sentir rabia o a estar entusiasmada. Yo no estoy decepcionado: estoy orgulloso de lo que hemos hecho y de mi esfuerzo.- ¿Es la decepción la repuesta más útil? Probablemente no. La gente puede estar frustrada, triste o contenta o feliz. Pero vean cualquier proceso semejante al nuestro. ¿Qué actitud era más útil? La constancia, el esfuerzo y el coraje. Celebro los que se esfuerzan cada día para sumar más. Aragonès desde el Govern o Torrent el pasado fin de semana intentando convencer a más gente.- Es más útil el esfuerzo de entender a los demás y trabajar desde ámbitos sociales y universitarios que quemar un contenedor. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, Companys dijo a los jóvenes universitarios en Montpeller que continuasen estudiando y preparándose, porque Catalunya solamente nos tiene a nosotros, y debemos sobresalir en todos los ámbitos de la vida.- Que no olviden que se deben preparar y formar y no caer ni en la pedantería de creer que todo se aprende en las aulas, ni en la pedantería de pensar que las universidades no son útiles para aprender. Tienen que hacer un esfuerzo constante para no caer en un estéril egoísmo individualista ni en una uniformidad que suponga dejarse llevar acríticamente. Ellos, más que nadie, deben de hacer un esfuerzo de respeto constante hacía la pluralidad de opiniones. En momentos de dudas, siempre viene bien leer a los clásicos, como Voltaire.- No puedo dejar de estar preocupado cuando veo que la democracia es perseguida. Entiendo y comparto muchas inquietudes y emociones, pero la sociedad se construye con el esfuerzo de respetar la diferencia y se necesita mucho coraje. Y eso, estos jóvenes deben hacerlo.- No me desanimo. Seguro que Gandhi se estrelló infinidad de veces contra el Imperio británico. Y Mandela lo hizo contra el apartheid en Sudáfrica. No se rindieron ¿verdad? Pues yo tampoco.- Depende de cuánto respete el Estado la democracia. Tenemos que persistir y ser más fuertes. Que intenten perseguirlos no significa que tengan que renunciar. La mejor prueba que quemar un contenedor no es más útil que hacer un doctorado es que cualquiera puede quemar un contenedor e, incluso, que alguien lo haga en tu contra. Hay que ganar democráticamente, con mayorías más amplias.- Hay a quién le da pereza la transversalidad porque le cuesta gestionar la pluralidad. Debemos dirigirnos al mundo con palabras y actitudes que el mundo entienda. Tendremos éxito cuando seamos reconocidos en este sentido, y vincular nuestra causa a otras que movilizan sociedades en todo el mundo, como la justicia social y la lucha contra el cambio climático. Es necesario que el mundo perciba que nuestra causa se desarrolla en términos que pueda hacer suyos. Este reconocimiento es imprescindible. Tienen que poder entender qué les estamos diciendo cuando hablamos de República Catalana y de independencia como una causa para la libertad.- Yo pregunto: ¿sería posible que esto ocurriese en el Reino Unido, Canadá u Holanda? Es inimaginable porque no sucede, porque está fuera de las buenas prácticas de toda sociedad europea o democrática. Cuesta entender que solamente se interese por unos heridos y no por otros. Cuando discrimina demuestra cuáles son sus prioridades y que no quiere ser el presidente del conjunto de los ciudadanos, solo de una parte de su sociedad. A mí no se me habría ocurrido jamás hacer algo así.- Torra tiene el deber de representar a todos los catalanes.- Tiene el deber de hacerlo y, en caso de que tenga dudas, esforzarse para demostrar que no es así. Yo no tengo dudas de que lo haga.- Seguro que yo no lo haría así. Dialogo con todos desde la discrepancia ideológica. Lo hacía con Soraya Sáenz de Santamaría, incluso con los que vinieron de testigos para intentar que nos condenaran a 25 años de prisión. Mi conciencia es limpia, transparente y liviana siempre.- Debes sentirte orgulloso e intentarlo mil veces. Persistir en ello es un símbolo de coraje, trabajar cada día por el diálogo incluso cuando los otros te menosprecian. Cada día.- Hacen falta mayorías amplias y transversales. Este esfuerzo no se tiene que acabar nunca.- Siempre es un buen momento para que los ciudadanos se expresen. Seguro que nadie está en contra de que la gente vote. Para eso están las elecciones. Mucha gente cree que hacen falta mayorías más amplias y transversales. Seguro que es bueno que los ciudadanos se expresen, pero no me toca a mí. Seguro que unas nuevas elecciones son una oportunidad para sumar más.- No me gusta lo que he visto en los últimos días. Condeno todos los actos de violencia física y estructural. Debe hacerse todo lo posible para oponerse a esta vía. Si estuviera en la calle, sería el primero en dar la cara contra ello. Debemos estar al lado de las actitudes que rechazan todo eso, demostrar cada día que esta es nuestra actitud. Ojalá pudiera hacerlo con mis gestos, pero solo puedo hacerlo a través de la palabra escrita.- Quien ERC decida que sea.- Llegado el momento, seré claro y nadie dudará sobre lo que pienso.- Aragonès está calificadísimo para asumir esa responsabilidad y muchas más. Seguro que puede hacerlo muy bien.- En el partido hay mucha gente calificadísima.- No hay ninguna desconexión, estamos diciendo lo que decimos desde hace tiempo. Si alguien tiene alguna duda, estoy seguro que la claridad de mis palabras la habrá disipado.- Debe mantenerse porque creemos que es el mejor.

