Inundacions i rieres desbordades: el temporal irromp amb força a Catalunya

Ja és el dia més plujós de la sèrie a dues estacions amb 30 anys de dades:



166,9 mm a Vinyols i els Arcs (Baix Camp), superant els 158,2 mm del 06/09/2004



90,8 mm al Poal (Pla d'Urgell), superant els 86,8 mm del 04/11/1994 — Meteocat (@meteocat) October 22, 2019

🔊⚠️ ATENCIÓ Municipis de les comarques:

○ Garrigues

○ Alt Camp

○ Baix Camp

○ Tarragonès propers a la zona Francolí

QUEDEU-VOS DINS DE CASA. EVITEU DESPLAÇAMENTS PER CRESCUDA RIERES I RIUS#ProteccioCivil

SI SOU EN MASOS AÏLLATS I AIGUA PUJA DE NIVELL PUGEU A PLANTES ALTES — Protecció civil (@emergenciescat) October 22, 2019

ATENCIÓ La força de l'aigua provoca que un pont de la riera d'Alforja, a Cambrils, caigui https://t.co/7WsiHNkMh8 pic.twitter.com/oHr7CwlXWa — NacióTarragona (@naciotarragona) October 22, 2019

Els cotxes circulen per la vorera a l'avinguda dels Països Catalans de Tarragona per evitar la riuada que baixa pel carrer; informa @JonathanOca https://t.co/7WsiHNkMh8 pic.twitter.com/gmBbAvEXqv — NacióTarragona (@naciotarragona) October 22, 2019

FOTOS Impactants imatges dels aiguats per les fortes pluges a l'Albi, a les Garrigues https://t.co/pAOGizeMqo pic.twitter.com/XnbWh4A7R7 — NacióDigital (@naciodigital) October 22, 2019

Un aparcament de Palamós inundat. Foto: ACN

Línies de tren i carreteres tallades



Continuen tallades les línies R15 i R16 de Rodalies de Renfe per inundació de les vies en algun dels seus trams. Pel que fa a les carreteres, n'hi ha sis de tallades per inundació. L'AP-7 entre Vila-seca i Cambrils (es fan desviaments per l'A-7), la TV-3031 a Guiamets, la T-312 a Cambrils, la C-252 a Vilabertran, la GIV-6211 a Figueres, la GIV-6301 a Armentera. A banda, hi ha un carril tallat a la C-260 a Castelló d'Empúries en direcció Figueres.



Alerta de pluja per dimarts i dimecres

Manlleu, Osona Foto: Carme Molist

El temporal de pluges irromp amb força a Catalunya. Des d'aquest migdia i primera hora de la tarda, les precipitacions han estat molt abundants a les comarques del Camp de Tarragona, el sud de Lleida, Girona i les Terres de l'Ebre, on ja s'han hagut de suspendre les classes en nombrosos municipis. Des d'aquesta nit, la llevantada es desplaça cap a l'est i el nord del país. Hi farà acte de presència ben entrada la matinada.Les tempestes es reproduiran a gairebé tots els punts de Catalunya durant la matinada, fins ben entrat el matí de dimecres. En territori gironí i tarragoní les pluges torrencials constants s'han traduït en inundacions d'avingudes principals, baixos i garatges. També s'han hagut de tallar diverses carreteres.Entre les vuit del vespre i les deu de la nit els Bombers han atès 147 avisos a la Regió d'Emergències de Tarragona i 89 a la de Lleida. Des del principi de l'episodi els Bombers han dut a terme 273 serveis a les comarques del Camp de Tarragona. Ara els xàfecs es desplacen cap al Penedès, l'Anoia, el Garraf i la Conca de Barberà.De fet, en alguns pobles del Baix Camp i el Pla d'Urgell ja s'han registrat els dies més plujosos amb 30 anys de dades.Al Baix Empordà les afectacions s'han concentrat a primera hora de la tarda, quan ha plogut amb forta intensitat fins a dos quarts de sis, aproximadament. Tota l'aigua que ha caigut ha inundat alguns baixos com els de Palamós (Baix Empordà) i ha obligat a tallar la C-31 durant una estona a l'alçada de Calonge (Baix Empordà).Davant la força de les precipitacions, Protecció Civil ha emès un comunicat urgent passades les deu de la nit d'aquest dimarts instant els veïns de les comarques del Camp de Tarragona a no sortir de casa i evitar desplaçaments innecessaris.Les imatges de carrers plens d'aigua i rieres baixant amb un cabal d'aigua molt més gran són habituals en les últimes hores. A Cambrils, fins i tot, s'han ensorrat un pont de la riera d'Alforja.L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal pel mal estat del mar, en fase d'alerta davant les previsions meteorològiques i l'increment de l'alçada de les onades, que es preveu que puguin superar els 2,5 metres.A banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla d'emergències Ferrocat després ques'hagi tallat la circulació de trens de la línia R-15 de Rodalies de Renfe entre les estacions de Marçà-Falset i Guiaments per acumulació d'aigua a la zona de vies.A hores d'ara, els Bombers han atès 97 avisos repartits per tot el territori català. El telèfon 112 de Protecció Civil, per la seva banda, ha rebut 146 trucades derivades de l'alerta del pla d'emergències Inuncat pel temporal de llevant que afecta Catalunya.La predicció indica que el temporal, que donarà lloc a pluja general, revifarà fins dimecres al matí, quan es preveu que s'enregistrin les quantitats més importants d'aigua.S'acumularan quantitats de precipitació abundant, si bé localment podran ser entre molt abundants (més de 50 mm en 24 hores) i extremadament abundants (més de 100 mm en 24 hores), sobretot a a la meitat est, i a la resta del litoral i prelitoral. En tot l'episodi es podran acumular més de 200 mm a punts del quadrant nord-est.Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i de fortes ratxes de vent. No es descarta que hi hagi fenòmens de temps sever i tampoc que la precipitació vagi acompanyada de fang. La cota de neu al Pirineu occidental pujarà ràpidament al matí dels 2.500 metres fins als 3.000 metres.Protecció Civil ja ha activitat l'alerta pel risc de pluja i aconsella seguir detalladament la previsió del temps i evitar agafar el cotxe, especialment a la nit. S'espera precipitació a qualsevol punt la matinada de dimecres, a partir del matí tendirà a quedar més restringida cap al terç nord i meitat est, amb tendència a minvar cap al migdia. A partir de llavors hi podrà haver ruixats dispersos al Pirineu, Prepirineu i resta del quadrant nord-est; seran d'intensitat entre feble i moderada, localment forta fins a mig matí, sobretot al litoral i prelitoral nord, i puntualment torrencial de matinada.En tot l'episodi s'acumularan quantitats de precipitació entre abundants que podran ser extremadament abundants (més de 100 mm) i fins tot localment assolir els 200 mm a punts del quadrant nord-est. La cota de neu baixarà dels 3.000 als 2.400 metres al migdia i fins als 2.000 metres al final de la jornada.A banda, aquesta pertorbació donarà lloc a vent fort de component est, que afectarà sobretot les zones elevades, el litoral i el prelitoral, amb ratxes que podran superar els 70 km/h. Com a conseqüència d’aquest vent s’alterarà l’estat de la mar i es preveuen onades màximes de més de 2,5 metres a qualsevol punt de la costa, amb mar de fons de l’est, i fins i tot de més de 4 metres a la Costa Brava.

