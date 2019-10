Baixos inundats, talls de carreteres i classes suspeses: el temporal ja es fa notar a Catalunya

Alerta de pluja per dimarts i dimecres

El temporal de pluges ja es fa notar a Catalunya. Les comarques que ja pateixen les primeres conseqüències són les de Girona, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on s'han suspès les classes aquest dimarts a la tarda en moltes localitats.A les comarques gironines, les primeres afectacions han estat desenes de baixos i garatges inundats, així com alguna carretera tallada. Al Baix Empordà les afectacions s'han concentrat a primera hora de la tarda, quan ha plogut amb forta intensitat fins a dos quarts de sis, aproximadament. Tota l'aigua que ha caigut ha inundat alguns baixos com els de Palamós (Baix Empordà) i ha obligat a tallar la C-31 durant una estona a l'alçada de Calonge (Baix Empordà). A partir de mitja tarda les precipitacions s'han desplaçat fins a l'Alt Empordà on la concentració d'aigua ha obligat a tallar algunes vies secundàries d'accés a Vilatenim. A Vilabertran, un cotxe ha quedat atrapat a la C-252.Segons informa el Servei Català de Trànsit, les fortes precipitacions afecten directament a la circulació i obliguen a tallar les següents vies: GIV-6301 a Armentera, GIV-6211 a Figueres, C-252 a Vilabertran, C-260 a Castelló d’Empúries, un carril tallat en direcció Figueres AP-7, TV-3031 als Guiamets, N-340 l'Ampolla.L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal pel mal estat del mar, en fase d'alerta davant les previsions meteorològiques i l'increment de l'alçada de les onades, que es preveu que puguin superar els 2,5 metres.A banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla d'emergències Ferrocat després ques'hagi tallat la circulació de trens de la línia R-15 de Rodalies de Renfe entre les estacions de Marçà-Falset i Guiaments per acumulació d'aigua a la zona de vies.A hores d'ara, els Bombers han atès 97 avisos repartits per tot el territori català. El telèfon 112 de Protecció Civil, per la seva banda, ha rebut 146 trucades derivades de l'alerta del pla d'emergències Inuncat pel temporal de llevant que afecta Catalunya.La predicció indica que el temporal, que donarà lloc a pluja general, revifarà fins dimecres al matí, quan es preveu que s'enregistrin les quantitats més importants d’aigua. De cara a aquesta tarda, s'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada a qualsevol punt del territori, localment fortes, si bé al final del dia és possible que siguin puntualment torrencials a punts del litoral.S'acumularan quantitats de precipitació abundant, si bé localment podran ser entre molt abundants (més de 50 mm en 24 hores) i extremadament abundants (més de 100 mm en 24 hores), sobretot a a la meitat est, i a la resta del litoral i prelitoral. En tot l'episodi es podran acumular més de 200 mm a punts del quadrant nord-est.Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i de fortes ratxes de vent. No es descarta que hi hagi fenòmens de temps sever i tampoc que la precipitació vagi acompanyada de fang. La cota de neu al Pirineu occidental pujarà ràpidament al matí dels 2.500 metres fins als 3.000 metres.Protecció Civil ja ha activitat l'alerta pel risc de pluja i aconsella seguir detalladament la previsió del temps i evitar agafar el cotxe, especialment a la nit. S'espera precipitació a qualsevol punt la matinada de dimecres, a partir del matí tendirà a quedar més restringida cap al terç nord i meitat est, amb tendència a minvar cap al migdia. A partir de llavors hi podrà haver ruixats dispersos al Pirineu, Prepirineu i resta del quadrant nord-est; seran d'intensitat entre feble i moderada, localment forta fins a mig matí, sobretot al litoral i prelitoral nord, i puntualment torrencial de matinada.En tot l'episodi s'acumularan quantitats de precipitació entre abundants que podran ser extremadament abundants (més de 100 mm) i fins tot localment assolir els 200 mm a punts del quadrant nord-est. La cota de neu baixarà dels 3.000 als 2.400 metres al migdia i fins als 2.000 metres al final de la jornada.A banda, aquesta pertorbació donarà lloc a vent fort de component est, que afectarà sobretot les zones elevades, el litoral i el prelitoral, amb ratxes que podran superar els 70 km/h. Com a conseqüència d’aquest vent s’alterarà l’estat de la mar i es preveuen onades màximes de més de 2,5 metres a qualsevol punt de la costa, amb mar de fons de l’est, i fins i tot de més de 4 metres a la Costa Brava.

