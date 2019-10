Els CDR «netegen» els carrers amb Fairy en el novè dia de protestes

EN DIRECTE Els manifestants entonen "Els Segadors" mentre continuen abocant sabó a la font de la plaça d'Espanya. Mentrestant, el vent enlaira escuma; ho explica @SergiGarcia_9 https://t.co/ZhSlhJp910 #SentènciaProcés pic.twitter.com/5O9HQAPu17 — NacióDigital (@naciodigital) October 22, 2019

Concentració a la plaça d'Espanya de Barcelona contra la sentència. Foto: Paula Roque

Les ampolles de Fairy han estat una constant en les mobilitzacions d'aquest dimarts. Foto: Albert Alemany

Nova jornada de mobilitzacions contra la sentència de l'1-O, per novè dia consecutiu. Centenars de persones s'han concentrat a la plaça d'Espanya de Barcelona, convocats pel CDR, que han demanat als assistents que hi acudeixin amb sabó, per "netejar els carrers d'injustícia". I molts ho han fet, i han dut a terme una cridanera acció: llançar el sabó -de marca Fairy , convertit darrerament en un símbol de les mobilitzacions sobiranistes- a la font del centre de la plaça, al crit de "no hi ha sabó per a tanta merda".La concentració es desenvolupa de forma pacífica i sense incidents. I amb presència policial, però discreta i a distància: tot i que els accessos a la plaça d'Espanya estan tallats, els agents dels Mossos es mantenen lluny dels manifestants.En paral·lel s'han convocat mobilitzacions en altres ciutats catalanes. A Tarragona, prop de la delegació del govern espanyol. A Lleida, davant de la delegació del Govern, per protestar contra l'internament i petició d'expulsió de dos immigrants detinguts en les protestes dels darrers dies. I a Vic i Mataró, també amb el leitmotiv de la neteja: els participants han estat convidats a dur-hi Fairy i paper de vàter, respectivament.

