El Govern denuncia davant la UE el tancament del web del Tsunami

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha fet arribar tres cartes a instàncies internacionals per denunciar el tancament del web del Tsunami Democràtic efectuat per la Guàrdia Civil divendres passat . Les missives, dirigides a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea i responsables dels assumptes digitals -Margaret Vestager-, a la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa -Dunja Mijatovic- i al president del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, Coly Seck, lamenta la "violació flagrant" de drets digitals a Catalunya per part de l'Estat.En concret, el tancament es va produir per l'ordre donada per la Guàrdia Civil als operadors de telecomunicacions perquè bloquegessin fins a quinze pàgines web i perfils a les xarxes socials vinculades al Tsunami. Aquesta iniciativa, segons Puigneró, suposa infracció d'un seguit de directives i reglaments europeus vinculats a l'accés a internet, les xarxes i serveis de comunicació electrònics. També insisteix que la clausura del web suposa vulnerar la Declaració Universal dels Drets Humanes i la Convenció Europea dels Drets Humans, segons fa constar en les tres cartes enviades.El conseller, que fa referència als episodis de tancament de web per l'1-O, recorda que Mijatovic, a qui va adreçada una de les missives, va fer pública aquest dilluns una declaració per mostrar la seva preocupació davant la protecció dels drets de llibertat d'expressió i de reunió durant les mobilitzacions de la setmana passada. Puigneró, a banda, ressalta que "rebutja qualsevol tipus de censura" i considera que les ordres judicials que bloquegin continguts a internet han de complir amb les normes de la UE.

Carta del Govern a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea by naciodigital on Scribd

Carta del Govern a la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa by naciodigital on Scribd

Carta del Govern al president del Consell de Drets Humans de l'ONU by naciodigital on Scribd

