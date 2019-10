La Fiscalia extrema la duresa amb els detinguts per les protestes contra el Suprem

Ja són 202 les persones detingudes pels Mossos d'Esquadra i la policia espanyola des que el 14 d'octubre van començar les manifestacions en rebuig a la sentència del judici de l'1-O. D'aquestes, 28 estan en presó provisional, una mesura que la Fiscalia ha sol·licitat en molts altres casos. L'organització Alerta Solidària -de l'esquerra independentista- ha assumit la defensa de desenes de detinguts.ha parlat amb quatre dels seus advocats, que coincideixen a l'hora de considerar "extraordinàries" les peticions del ministeri fiscal.L'advocada Norma Pedemonte representa una jove que està en presó preventiva des del 18 d'octubre. Va ser detinguda durant les mobilitzacions per la vaga general i li imputen delictes d'atemptat contra l'autoritat i desordres públics. L'entorn de la noia s'ha organitzat en un grup de suport per demanar el seu alliberament. "És un tipus de mesura que rara vegada es demana per part de la Fiscalia i que s'imposa per part del jutge", diu Pedemonte.La lletrada representa dues persones més per a qui la Fiscalia també va demanar l'ingrés a la presó. Finalment el jutge els ha prohibit assistir a manifestacions i a actes polítics. El mateix els ha passat a dos menors detinguts durant la manifestació del 16 d'octubre a la conselleria d'Interior , per a qui el magistrat ha dictat una ordre d'allunyament de 200 metres de la prefectura de la policia nacional espanyola a la Via Laietana i llibertat vigilada. "Amb un dels menors, la Fiscalia va deixar entreveure que demanaria internament, però finalment no ha estat així", explica Pedemonte.L'advocat Eduardo Cáliz representa dues persones majors d'edat en presó provisional, dues més en llibertat amb càrrecs i un menor a qui el jutge ha prohibit participar en manifestacions. La restricció serà vigent fins que no es celebrin els judicis corresponents. "Prohibir anar a manifestacions és llançar un avís a la població en general perquè no es mobilitzi", valora Pedemonte.El fet que el ministeri fiscal hagi demanat presó provisional per bona part dels detinguts representa, segons l'advocat David Aranda, una mesura punitiva que no busca "defensar la legalitat". "En molts casos han demanat presó sense llegir l'informe policial. En una vista, el fiscal va demanar internament perquè el detingut havia cremat un contenidor i en l'atestat no hi figuraven aquests fets", assegura. Aranda representa tres noies detingudes a Barcelona que van passar dues nits al calabós i una detinguda de Granollers.Els atestats policials són un dels focus de queixa dels advocats d'Alerta Solidària. "Són molt generals i no individualitzen les acusacions. El que és preocupant és que els jutges i els fiscals els comprin", assenyala Carlos Hurtado, que representa dos joves detinguts a Horta durant una protesta contra Albert Rivera i una noia arrestada durant els aldarulls al carrer Nàpols del 16 d'octubre. "Les peticions de Fiscalia són desproporcionades i els jutjats les estan adoptant de manera acrítica". A més, lamenta que la Fiscalia pressioni per fer judicis ràpids i evitar un procés d'instrucció més llarg. "Això impedeix a la defensa recollir més proves", argumenta.Hurtado també assenyala "mala praxi policial" en casos concrets i explica que a una de les persones que representa els Mossos d'Esquadra li van requisar el telèfon mòbil sense fer-ho constar a l'informe.Per Alerta Solidària, la "desproporció" que pateixen les detingudes comença, precisament, en el moment de l'arrest. "En alguns casos no queden gens clars els motius", diu Aranda. Per això demana al Govern incrementar el control sobre els Mossos d'Esquadra. "Si estan desbocats, cal donar ordres per evitar vulneracions de drets", argumenta l'advocat. A més, recorda que el cos hauria d'actuar d'ofici si sospita que hi ha hagut gent víctima de lesions per part dels agents. "Haurien de tenir la mateixa diligència que en casos que afecten altres persones", apunta.El degoteig de detencions s'ha aturat per ara, però molts joves arrestats encara estan pendents de passar a disposició judicial. Una d'elles és la jove antifeixista de L'Hospitalet de Llobregat que ja va ser detinguda el 30 de març en una manifestació contra Vox a Barcelona. Ara l'acusen de causar desordres públics en el bloqueig de l'aeroport del Prat però el seu entorn denuncia un "muntatge" i assegura que la jove no era al lloc dels fets. "El que aconseguiran la Fiscalia i els jutges és provocar un efecte bumerang que incrementarà les mobilitzacions".

