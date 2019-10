L'Oficina de Drets Civils veu «deficiències greus» en l'actuació policial durant les protestes

L'Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCiP) constata "deficiències greus" en l'actuació dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional durant les protestes per la sentència del procés i els aldarulls produïts la setmana passada arreu del país. Així ho ha indicat aquest dimarts Adam Majó, director de l'òrgan consultiu de la Generalitat, que ha celebrat una reunió extraordinària per analitzar els fets."Hem rebut moltes queixes i moltes informacions demostrades amb proves sobre actuacions dels dos cossos policials que no s'ajusten als principis de proporcionalitat, congruència i oportunitat, i a l'ús mínim de la força indispensable", ha explicat Majó. L'òrgan que dirigeix ultima un informe que traslladarà al Departament d'Interior atès que ha observat "usos punitius de la força" i "escenes d'acarnissament que no són pròpies d'una policia democràtica" en l'actuació dels cossos de seguretat.El director de l'ODCiP ha xifrat en prop d'un centenar els casos que ha rebut l'oficina i ha anunciat que es posarà en contacte amb la Conselleria d'Interior per exigir-li "transparència" si obre expedients per alguna actuació policial, atès que al seu parer existeix "alarma social". "Si els Mossos d'Esquadra han de fer un examen de la seva actuació, que es faci públic", ha reclamat.En concret, Majó ha destacat un cas en què demana al departament del conseller Miquel Buch una especial celeritat en la investigació, el de la noia que divendres va resultar ferida en rebre un impacte d'una bala de foam . "Interior ha d'esbrinar si va ser un tret d'un agent dels Mossos d'Esquadra o no perquè és un cas que té una gravetat especial", ha destacat.L'Oficina, adscrit a la Vicepresidència del Govern, només té competències per assessorar l'administració catalana, però Majó ha apuntat que farà arribar a la Policia Nacional la mateixa demanda que als Mossos perquè "avaluïn les seves actuacions en els darrers casos d'ordre públic"."Els Mossos d'Esquadra revisen les seves actuacions i treuen unes conclusions. No volem que facin públic ni el número de l'agent, ni tan sols el lloc on s'ha produït la mala praxi", ha precisat el director de l'òrgan consultiu en matèria de drets civils, per a qui seria suficient que la policia catalana quantifiqués el nombre de males pràctiques que detecta i detallés els canvis de protocols decidits i les sancions i els expedients aplicats, per tal d'evitar una "crisi de confiança" en el cos policial.A la reunió, a l'inici de la qual ha acudit el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, per donar suport a la tasca de l'Oficina però sense participar a la trobada; també s'han analitzat els aldarulls. Segons ha indicat Majó no estan emparats pel dret de manifestació, "que és la síntesi entre el dret a la reunió pacífica i el dret a la llibertat d'expressió, expressada de forma col·lectiva i pública". Per tant, ha assegurat, l'actuació policial era "previsible, comprensible i acceptada per bona part de la ciutadania"; si bé ha posat èmfasi que aquests fets "no justifiquen determinades actuacions per part dels cossos policials".El director de l'Oficina ha instat els cossos policials a ser "especialment professionals" perquè tracten amb "drets fonamentals" que han de protegir i perquè tenen el monopoli de l'ús de la força. "Com que estem jugant amb la integritat física i fins i tot amb la vida de les persones, la seva tasca ha de ser escrupolosament professional i quan hi ha mancances s'han d'obrir expedients i s'han de canviar protocols", ha manifestat.Per últim, Majó ha afegit que "les males praxis policials, en lloc de calmar els desordres públics, el que fan és incentivar-los", segons han constatat alguns membres del consell assessor reunit aquest dimarts d'urgència.

