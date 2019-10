Professors, estudiants i AMPAs criden a manifestar-se contra la «repressió» al jovent

Sindicats i organitzacions de professors i d'estudiants i les associacions de familiars d'alumnes s'han unit per denunciar la "repressió digna d'un estat autoritari" contra el jovent i convoquen a una manifestació aquest dijous, a les 18.30, des de la plaça d'Universitat de Barcelona. Igualment, criden a concentrar-se el mateix dijous a les portes dels centres universitaris i educatius per llegir el text de protesta consensuat.La mobilització ha estat impulsada per la Intersindical-CSC i finalment suma, a més del sindicat independentista, la IAC (que inclou la Ustec i el CAU), la CGT, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), el SEPC, el Sindicat d'Estudiants, l'ANC, Docents per la República, Mares i Àvies per la República Catalana i Universitats pels Drets Civils.El text fet públic constata que moltes dels centenars de milers de persones que s'han manifestat els darrers dies són "joves i estudiants que han exercit el seu dret de ciutadania a la participació política a través de la mobilització popular", trobant-se davant "l'enfollida resposta dels aparells policials estatals i autonòmics". Entre les reaccions pròpies d'un "estat autoritari", citen "pallisses, humiliacions, amenaces de mort, criminalització mediàtica, detencions arbitràries i presons provisionals injustificades que tenen per objectiu terroritzar, coartar la llibertat d'expressió, el dret a la protesta i l'exercici dels drets fonamental".Com a educadors, afirmen que el seu deure "és fomentar sempre el diàleg, la justícia, el pensament crític, el respecte a la diversitat, la participació de la ciutadania en els afers públics, i la resolució democràtica de conflictes, valors que han estat trepitjats per botes, porres, masmorres, projectils, togues i punyetes". Per això, convoquen aquesta protesta amb el lema "No toqueu el nostre jovent!".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor