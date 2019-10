El relator de l'ONU per la independència dels jutges, preocupat pels «presumptes atacs» contra Boye

El relator especial de l'ONU per a la independència de jutges i lletrats, Diego García-Sayán, veu amb "preocupació" els "presumptes atacs" contra l'advocat Gonzalo Boye en el marc de la investigació de l'Audiència Nacional. "L'exercici de la professió ha de ser lliure d'influència, pressions o control polític o governamental", ha assegurat en un missatge a les xarxes socials.Per això, García-Sayán ha exigit a Espanya que "creï les condicions adequades per exercir lliurement la professió" a l'Estat. Les declaracions es produeixen un dia després que el Centre Europeu de Drets Constitucionals i Humans denunciés a aquest relator el cas de Boye.L'entitat amb seu a Berlín que agrupa advocats de drets humans, entre ells Boye, va emetre un comunicat dilluns on assegurava que la investigació per un delicte de blanqueig de capitals està basada en "un pretext fals amb l'objectiu de desacreditar" Boye per defensar l'expresident Carles Puigdemont. Per això, va reclamar a García-Sayán, l'exigència al govern espanyol de "mesures contra els atacs" al lletrat de l'expresident.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor