El temporal deixa més de 100 litres i temperatures baixes a la costa valenciana

En la estación meterorológica de Xàbia situada en el Montgó que gestiona @meteoxabia, la precipitación acumulada hasta las 14 horas era 108.7 l/m2, más del doble que en el pueblo, donde se han acumulado hasta ahora 49.2. https://t.co/393U5r55Bm — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) October 22, 2019

El temporal que està afectant el litoral mediterrani ha deixat un total de 108,7 litres per metre quadrat a l'observatori de Montgó (Marina Alta). Aquesta és la dada més important en una freda jornada a la costa on s'han registrat 13 graus a València i Alacant, prop de 15 a Castelló i cinc a la localitat de Castellfort (Els Ports).Així ho indicava l'Agència Estatal de Meteorología (AEMET) al seu compte de Twitter, on també ha destacat altres registres, com els 84,2 litres d'Orba (Marina Alta), els 77 de la Platja de Miramar (El Safor) o els 70,2 de la Vall Gallinera (Marina Alta).Pel que fa a les capitals de demarcació, Alacant ha estat la que més pluja ha acumulat, amb 33,2 litres. A València, a la mateixa hora, els pluviòmetres en recollien 20,3, mentre que a Castelló se n'havien recollit 16,2.AEMET també ha recordat que dissabte a la mateixa hora les temperatures al litoral rondaven els 28 graus, el doble de les que s'han enregistrat a la jornada d'avui.

