Els empresaris, sobre la sentència: «El sistema falla quan legalitat i drets humans es contraposen»

El president de la patronal terrassenca, Antoni Abad, ha expressat aquest vespre el sentiment d'un sector molt important de l'empresariat català després de la sentència: "El sistema falla quan legalitat, llibertat i drets humans es contraposen". La Cecot ha celebrat l'edició d'aquest 2019 sota el lema Energètics. Empreses sostenibles. Governs responsables. Transformació digital.Antoni Abad ha deixat pel final del seu discurs les referències més polítiques de la seva intervenció. El líder patronal s'ha preguntat "de què han servit aquest judici i aquesta sentència?" per contestar que "no ha resolt res". "Innocentment -ha dit- crèiem que la democràcia és el sistema polític de participació per governar-nos. Hem après que també es pot aplicar amb altres estils" i ha assenyalat que "el sistema falla per la base quan legalitat, llibertat i drets humans es contraposen i deixen d'estar harmonitzats". Abad ha reclamat que la política resolgui el que fins ara no ha solucionat. En un acte on han ressonat crits de "Llibertat!", referits als condemnats de l'1-O, Abad ha condemnat també enèrgicament els brots de violència, que "no ens representen" i tenen efectes negatius sobre l'economia i les persones. Ha recordat que en tots els anys de procés i grans concentracions populars, "no s'ha trencat ni una ampolla".El discurs d'Abad s'ha produït amb pocs minuts de diferència del que ha fet Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball. En la seva intervenció, Sánchez Llibre s'ha mostrat crític amb l'actuació del president de la Generalitat, Quim Torra. Aquests dies, però, des de Foment s'ha fet un esforç per mirar de consensuar un missatge únic des de les diverses organitzacions patronals davant la sentència i les reaccions que s'han produït. Fins fa poc Foment i Cecot havien protagonitzat una sorollosa trencadissa, resolta després de l'elecció de Sánchez Llibre a Foment. Abad és ara vicepresident de Foment del Treball.Sánchez Llibre, adreçant-se al president Torra, ha expressat la "preocupació" de l'empresariat per la situació generada amb els incidents. Ha citat el filòsof Daniel Innerarity, qui ha advertit de la necessitat de superar el component emocional de l'actual situació, i ha reclamat a Torra que "lideri la recuperació del prestigi de Catalunya" i faci tots els possibles perquè els esdeveniments de la darrera setmana no es repeteixin.En l'inici del seu discurs, Abad ha llançat un missatge d'optimisme, subratllant el creixement interanual del 2% ( un 1,2% a l'eurozona), recordant que la creació d’empreses a Catalunya ha crescut el 2,85% i que el creixement de vendes a l’exterior el mes de juliol ha estat del 2,8% (2% a l'estat espanyol). Ha donat un toc d'atenció perquè s'aprovin els pressupostos, en pròrroga a Catalunya i a l'Estat. Abad ha demanat als dirigents polítics presents un esforç per superar els entrebancs d'entorn (una pobra inversió en R+D+I), apostar pel talent (avançant en una FP dual i posar al servei de l'emprenedoria els currículums pedagògics) i una inversió de l'Estat en infraestructures que sigui proporcional al pes del PIB català.El president de la Cecot ha incidit en el lema d'aquest any, Energètics, destacant el compromís de les empreses amb els objectius per un desenvolupament sostenible establerts per les Nacions Unides. Ha defensat "un model de transició energètica basat en la generació fotovoltaica distribuïda i reconduir l'actual model centralitzat que hipoteca les potencialitats de desenvolupament territorial, d'ocupació i de competitivitat que necessita Catalunya".La patronal vallesana ha lliurat aquesta nit els seus guardons anuals: a l'empresa més internacional (patrocinat pel Port de Barcelona), al comerç o servei més dinàmic (patrocinat per Helvetia Seguros), a la innovació (patrocinat pel Consorci de la Zona Franca), a la millor jove iniciativa empresarial (promoguda pel Cercle Cecot de Joves Empresaris), a l'empresa centenària, a l'associació empresarial, a la personalitat, el reconeixement CaixaBank a la pime responsable i el quart Premi Prevint a la innovació i inversió per a la millora de la salut en el treball. La figura premiada ha estat Jaume Alsina, un dels fundadors els anys cinquanta de la cooperativa BonÀrea de Guissona i que als seus 85 anys és el símbol d'un projecte empresarial que s'ha convertit en un referent de la ramaderia industrial.La Cecot celebra la Nit de l'Empresari a la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en el que s'ha convertit en una de les cites obligades de la societat civil catalana. En l'inici de l'acte, presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, amb una sala plena de gom a gom, els crits de "Llibertat, presos polítics!" han retronat amb força.A la sala gran del TNC, hi eren, a banda de l'amfitrió, el president del Parlament, Roger Torrent; el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; diversos consellers com Jordi Puigneró, de Polítiques Digitals i Administració Pública: Àngels Chacón, d'Empresa i Coneixement; Chakir El Homrani, de Treball; Damià Calvet, de Territori i Sostenibilitat; l'expresident Artur Mas; el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el de la Cambra, Joan Canadell.

