Els periodistes protesten per les agressions a la premsa

Desenes de periodistes s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Catalunya en una concentració amb el lema "Prou agressions a la premsa". Els assistents han condemnat "totes les agressions" patides pels professionals durant les manifestacions i aldarulls de la setmana passada, i molt especialment les patides a causa de l'acció policial, que consideren que tenien com a objectiu "allunyar els periodistes" del focus de la informació".En la concentració, convocada per l'Associació de Dones Periodistes, el Sindicat de Periodistes, el Col·lectiu Ciutadella, el Grup de Periodistes Ramon Barnils i el Sindicat de la Imatge, s'ha demanat explicacions per les agressions als responsables dels dos cossos policials implicats: el conseller Miquel Buch, per les accions dels Mossos, i el ministre Fernando Grande-Marlaska, per les de la policia espanyola.Els concentrats han posat especial èmfasi en la detenció dijous passat d'Albert Garcia, fotògraf d'El País, tant en el fons, pel fet de detenir un periodista identificat coma tal, com en les formes - "a aquest li imputem agressió a l'autoritat", va dir un dels agents en el moment de detenir-lo, segons va comprovarLa protesta arriba després que diversos professionals de la informació hagin patit lesions durant les mobilitzacions en rebuig a la sentència del judici de l'1-O. L'observatori crític dels mitjans Mèdia.cat va comptabilitzar fins al dia 20 un total de 65 periodistes agredits. D'aquests, 47 han estat lesionats per l'actuació dels cossos policials, 5 per manifestants, dos per l'extrema dreta i 11 per causes que encara es desconeixen.A banda de periodistes, durant les mobilitzacions de protesta per la sentència han resultat ferides almenys 579 persones a causa de l'actuació dels cossos policials.

