El SEM fa balanç d'una setmana inèdita: 593 ferits en les protestes arreu de Catalunya

El SEM ha atès 593 persones la passada setmana durant les protestes i aldarulls que es van produir a Catalunya arran de la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Els equips del Sistema d'Emergències Mèdiques es van reforçar amb 132 unitats i 288 professionals més entre el 14 i el 20 d'octubre.El 95% de les lesions ateses han estat de causa traumàtica, com contusions a les extremitats, lesions oculars, ferides obertes i politraumatismes en general. Del total, 172 han requerit trasllat per fer proves o ser valorats per un especialista, que en ocasions ha suposat l'ingrés. El SEM ha atès 4 persones en estat greu i 51 en estat de menys gravetat. Mai havia afrontat una situació amb múltiples incidents i víctimes arreu del territori de forma sostinguda.L'objectiu del SEM ha estat, d'una banda, fer possible els serveis ordinaris (com les diàlisis o els infarts) tot i el talls de carreteres, i de l'altra planificar els recursos per fer front als serveis extraordinaris.El dia que hi va haver més reforç d'efectius va ser el divendres, jornada de vaga general , amb 34 ambulàncies i 1 helicòpter medicalitzat que es va sumar als 4 ja existents, i amb un total de 79 professionals addicionals. La planificació d'aquests recursos extraordinaris ha fet possible que el SEM hagi pogut estar present simultàniament fins en 14 focus diferents arreu del país.Així, el SEM ha fet front a una situació d'Incident de Múltiples Víctimes (IMV) sostinguda en el temps i amb simultaneïtat d'escenaris arreu de Catalunya, fet que no s'havia produït fins al moment, el que suposa un esforç extraordinari i un repte organitzatiu, logístic i operatiu de primer nivell.

