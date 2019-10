Primeres classes suspeses pel temporal de pluja a Catalunya

Tal com apuntaven les previsions , la pluja ha arribat amb molta força a les Terres de l'Ebre, on en les darreres hores, les precipitacions ja han deixat petjada. Fins aquest dimarts al migdia, la dada més rellevant eren els 51,4 litres per metre quadrat a Illa de Buda, però en diverses localitats s'han acumulat en un moment 30 litres.En diverses poblacions s'han suspès les classes als centres escolars aquesta tarda. És el cas de ciutats com Alcanar, on la suspensió afecta els dos centres escolars de primària del municipi: l'escola Joan Baptista Serra i l'Escola Marjal per la forta intensitat de la pluja i la dificultat derivada per la mobilitat. També han suspès les classes a l'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Arts Plàstiques d'Alcanar.Mentrestant, l'Ajuntament d'Amposta ha activat en fase d'Alerta el seu pla d'emergència municipal per risc d'inundacions. Com a mesura preventiva també se suspenen les classes d'esta tarda als centres educatius de primària i llars d'infants de la capital del Montsià. Més al sud, a Vinaròs també s'han vist obligats a interrompre les classes per les fortes pluges.Bombers informen que durant el migdia han rebut diverses alertes, inundacions de dos cases al Baix Ebre: al carrer Marquès de Bellet, a Tortosa i un altre avís per inundació d'una planta baixa al Raval de Crist. A més a més hi ha perill de barrancades com es veu al vídeo publicat per l'ajuntament de Campredó demanant precaució a través de les xarxes socials.

