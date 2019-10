Alerta per pluges torrencials: com evolucionarà el temporal?

Les últimes hores la pluja ja s'ha reforçat al sud del país i acumula >30 mm a diverses localitats. Fins a les 14h destaquem els 51,4 mm a Illa de Buda #Montsià #DeltadelEbre pic.twitter.com/Q27uNUJXav — Meteocat (@meteocat) October 22, 2019

Alerta de pluja per dimarts i dimecres

Pluges torrencials arreu de Catalunya. A partir d'aquest dimarts i fins dimecres a la tarda es preveu que passi pel país un fort temporal. Aquest matí ja ha plogut per tot el territori, amb quantitats superiors als 20 mil·límetres (mm) al delta de l’Ebre, Camp de Tarragona i alguns sectors del Pirineu, si bé en general la precipitació acumulada ha estat poc abundant (de 5 a 20mm). Fins a la 1 del migdia, la pluja més abundant s’ha recollit a l'Illa de Buda (Montsià), amb 40,6 mm.La predicció indica que el temporal, que donarà lloc a pluja general, revifarà a partir de mitja tarda i fins dimecres al matí, quan es preveu que s'enregistrin les quantitats més importants d’aigua. De cara a aquesta tarda, s'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada a qualsevol punt del territori, localment fortes, si bé al final del dia és possible que siguin puntualment torrencials a punts del litoral.S'acumularan quantitats de precipitació abundant, si bé localment podran ser entre molt abundants (més de 50 mm en 24 hores) i extremadament abundants (més de 100 mm en 24 hores), sobretot a a la meitat est, i a la resta del litoral i prelitoral. En tot l'episodi es podran acumular més de 200 mm a punts del quadrant nord-est.Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i de fortes ratxes de vent. No es descarta que hi hagi fenòmens de temps sever i tampoc que la precipitació vagi acompanyada de fang. La cota de neu al Pirineu occidental pujarà ràpidament al matí dels 2.500 metres fins als 3.000 metres.Protecció Civil ja ha activitat l'alerta pel risc de pluja i aconsella seguir detalladament la previsió del temps i evitar agafar el cotxe, especialment a la nit. S'espera precipitació a qualsevol punt la matinada de dimecres, a partir del matí tendirà a quedar més restringida cap al terç nord i meitat est, amb tendència a minvar cap al migdia. A partir de llavors hi podrà haver ruixats dispersos al Pirineu, Prepirineu i resta del quadrant nord-est; seran d'intensitat entre feble i moderada, localment forta fins a mig matí, sobretot al litoral i prelitoral nord, i puntualment torrencial de matinada.En tot l'episodi s'acumularan quantitats de precipitació entre abundants que podran ser extremadament abundants (més de 100 mm) i fins tot localment assolir els 200 mm a punts del quadrant nord-est. La cota de neu baixarà dels 3.000 als 2.400 metres al migdia i fins als 2.000 metres al final de la jornada.A banda, aquesta pertorbació donarà lloc a vent fort de component est, que afectarà sobretot les zones elevades, el litoral i el prelitoral, amb ratxes que podran superar els 70 km/h. Com a conseqüència d’aquest vent s’alterarà l’estat de la mar i es preveuen onades màximes de més de 2,5 metres a qualsevol punt de la costa, amb mar de fons de l’est, i fins i tot de més de 4 metres a la Costa Brava.

