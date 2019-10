L'exvicepresident del Tribunal d'Estrasburg, sobre la sentència: «Hi ha matèria que mereix examen»

L'exvicepresident del Tribunal Europeu de Drets Humans, Josep Casadevall, creu que la sentència de l'1-O és "molt dura" i hi veu "matèria que mereix examen" . "El preu final és molt car", ha conclòs el magistrat andorrà en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. El jutge veu "forçat" l'intent d'encabir al tipus penal de la sedició "una sèrie d'activitats" dels condemnats.Tot i això, Casadevall alerta que "Estrasburg no anul·larà aquesta sentència" ni dirà si els líders independentistes "eren innocents", en cas que s'interposi un recurs. Ara bé, creu que si el TEDH constatés que s'ha violat el dret a un judici just en el cas contra els líders independentistes, podria recomanar com a "reparació" la revisió del judici.D'altra banda, Casadevall també ha assegurat que Estrasburg "sí que analitzarà els fets" per veure si "s'ajusten a la figura penal" de sedició o si la condemna ha sigut "desproporcionada".De cara al procés de recurs davant d'Estrasburg de les defenses, Casadevall avisa que el tribunal porta "un retard" de "milers de demandes".Respecte a les recents crítiques de la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa per la reacció d'Espanya a les protestes contra la sentència, Casadevall admet que té "un rol important" i "prestigi" però recorda que les seves decisions "no tenen un "caràcter vinculant". El TEDH és una instància judicial vinculada al Consell d'Europa, una organització que agrupa 47 estats europeus i que està centrada en la defensa dels drets humans.

