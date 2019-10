GUIA Tot el que has de saber sobre la manifestació del 26-O

Quan aconseguiu alguna cosa a base de manifestacions, aviseu

Ens hem quedat clavats en la cultura de les manifestacions, que no serveixen per a res. Espanya es troba cómoda i diu "que vayan haciendo manifestaciones toda la vida, nosotros todo lo que hemos de hacer es no reaccionar y todo seguirá igual".