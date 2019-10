VÍDEO Qui és realment el noi del Fairy?

Qué cojones acabo de ver pic.twitter.com/Gfve20sEeH — ana mepi (@aigissch) October 17, 2019

Un dels vídeos més virals d'aquests últims dies ha estat el protagonitzat pel "noi del Fairy" (fins i tot Quim Monzó li ha dedicat una de les seves columnes, lloant el seu sentit de l'humor). A les imatges, gravades dijous passat, es pot veure com un jove treu una ampolla d'aquesta marca de sabó durant una connexió en directe d'Antena 3 i li acaba fent un petó.L'equip d' Adolescents iCat ha aconseguit localitzar aquest noi i entrevistar-lo. Es diu Albert, és d'un municipi que queda prop de Barcelona i des de dijous passat que ha aparegut en gairebé tots els grups de WhatsApp."Vaig comprar el pot de Fairy per anar a les manifestacions, però no tenia pensat que em trobaria amb una televisió", ens explica. De fet, assegura que va ser un amic seu qui li va donar la idea de mostrar l'ampolla durant una connexió en directe i així ho va fer. Podeu saber-ne més detalls mirant l'entrevista d'Adolescents iCat – comença a partir del minut 6 -.A més, el programa també ha parlat amb Abraham Orriols, un dels reporters més joves de TV3 que aquests dies ha cobert les manifestacions i protestes en contra de la sentència del procés.

