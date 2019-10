Torra exigeix diàleg directe a Sánchez després dels contactes entre Aragonès i la Moncloa

▶ #President @quimtorraipla: “El Govern també ha acordat reiterar a @sanchezcastejon la necessitat d’iniciar urgentment aquest diàleg amb el President de la Generalitat; i continuar amb les actuacions necessàries per garantir els drets humans, civils i polítics dels ciutadans” pic.twitter.com/GSb3FYPpqs — Govern. Generalitat (@govern) October 22, 2019

La reunió del Govern d'aquest dimarts ha tingut caràcter excepcional per dos motius: s'han adoptat acords de rebuig a la sentència i per instar al diàleg al govern espanyol -de moment, tancat en banda - i perquè, després de la trobada, ha comparegut el president de la Generalitat, Quim Torra . Davant dels contactes amb la Moncloa que ha mantingut el vicepresident Pere Aragonès i la negativa de Pedro Sánchez a agafar-li el telèfon, Torra ha reclamat al líder del PSOE diàleg directe entre els dos.La idea força que està intentant exhibir aquests dies el Govern és que la Generalitat està disposada a encetar un "diàleg sense condicions" amb la Moncloa, però que és Sánchez qui s'hi oposa. La visita del president del govern espanyol en funcions a Barcelona no va servir per abonar cap reunió, tot i que Torra la va reclamar amb urgència i per carta. Que Aragonès parli amb la Moncloa no suposa cap crisi, perquè el vicepresident l'informa puntualment del contingut de les trucades existents."Aquí qui queda malament és Sánchez, també a nivell internacional", ha assenyalat el president de la Generalitat, que ha aprofitat per tornar a condemnar la violència en la línia del que li demana el líder del PSOE i ja havia fet en almenys cinc ocasions al llarg de l'última setmana. El Govern, en aquest sentit, ha posat per escrit que "reitera la condemna a tots els actes de violència" que s'han produït, i ha traslladat el seu "escalf" a totes les persones ferides, a les quals desitja una ràpida recuperació.Torra, en la intervenció inicial, ha anunciat que ha instat el conseller d'Interior, Miquel Buch , a "depurar responsabilitats" als Mossos. Segons el president, calen les "investigacions" necessàries arran de les pràctiques que no hagin estat "pertinents" . Així ho ha fet constar en la reunió del Govern d'aquest dimarts, a porta tancada, i ha estat assumida per tots els consellers. També ho ha estat una proposta que impulsarà per tal que al Parlament hi hagi una comissió d'investigació pels fets dels últims dies que compti amb la presència del Síndic de Greuges i també d'entitats cíviques.Abans de la compareixença del president, anunciada mitja hora abans que es produís, qui ha donat explicacions públiques ha estat Buch, que aquests últims dies s'està convertint en una de les veus qüestionades per l'actuació dels Mossos en les protestes. El conseller, des de la seu d'Interior, ha volgut traslladar "confiança" en el cos policial i ha indicat que s'estan revisant "totes les imatges de principi a fi" . Si cal, ha apuntat, es produiran "investigacions internes", just el que li demana el president.

