La filla que ha matat la seva mare a Tarragona ingressa en un centre psiquiàtric

Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest matinada una dona de més de 60 anys morta amb signes de violència al seu domicili del carrer Felip Pedrell de Tarragona. Segons ha pogut saber l'ACN, l'autora del crim és la seva filla, d'uns 30 anys, que ha ingressat en un centre psiquiàtric de Reus, del Grup Pere Mata.La policia l'ha custodiat a l'espera que el jutge decidís com procedir amb ella, tenint en compte el seu estat mental. Els Mossos han rebut l'avís a les 1.04 hores. De fet ha estat la mateixa filla qui ha trucat després de matar la seva mare amb un ganivet. Diverses dotacions policials i del servei d'emergències s'han desplaçat a l'habitatge, on han trobat el cos de la dona.El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, en funcions de guàrdia, s'ha desplaçat de matinada al domicili per procedir a l'aixecament del cadàver. Les diligències es mantenen obertes en aquest jutjat en no tractar-se d'un cas de violència masclista, sinó domèstica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor