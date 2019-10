Torrent es disposa a assumir les conseqüències penals «per defensar la llibertat d'expressió»

"Hi ha una majoria que comparteix la necessitat de plantar-se davant dels intents d'emmordassar aquest Parlament"

El president del Parlament, Roger Torrent, està disposat a actuar com ho va fer Carme Forcadell, condemnada a 11 anys i mig de presó. En una compareixença després de la tramitació de la proposta de resolució dels grups independentistes que defensa l'autodeterminació i la reprovació del rei, Torrent ha deixat clar que, si hi ha conseqüències judicials, les assumirà. Ho farà, ha dit, "per defensar la llibertat d'expressió".Com ja va dir quan va rebre l'advertència del Tribunal Constitucional fa dues setmanes, Torrent ha subratllat que no permetrà que "la censura" entri al Parlament perquè no es pot "limitar" de què es pot parlar i de què no a la cambra catalana. "Hi ha una majoria que comparteix la necessitat de plantar-se davant dels intents d'emmordassar aquest Parlament", ha afirmat. La proposta de resolució l'han presentat Junts per Catalunya, ERC i la CUP, però els comuns avalen també el fet que s'hagi tramitat el text."Mentre jo sigui president, no permetré que es coarti la llibertat d'expressió. Mentre jo tingui la responsabilitat, en aquest Parlament s'hi parlarà de tot allò que vulguin els diputats", ha dit ras i curt. El president de la cambra ha assumit que el seu gest pot tenir conseqüències penals, com ja va advertir el propi tribunal, però ha assegurat que aquesta "lluita val la pena". En tot cas, ha instat el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a "reflexionar" sobre aquest intent de "limitar" el debat quan hi ha altres cambres arreu de l'Estat que aproven, per exemple, que a Catalunya s'apliqui el 155. Un cop més, ha exigit al PSOE que aposti per una resolució política al conflicte.La proposta de resolució tramitada es referma en el dret a defensar l'autodeterminació i la reprovació del rei tot obviant les advertències i les declaracions suspeses pel Tribunal Constitucional. "El Parlament reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític", sosté el punt 11 de la proposta de resolució.La proposta de resolució no ha estat tramitada per la via d'urgència extraordinària i, per tant, no es votarà, en principi, en el ple que arrencarà aquest dimecres. Si no es produeix la petició d'alteració de l'ordre del dia per part de dos grups -cosa que no està prevista-, la votació serà en el pròxim ple, que es celebrarà passades les eleccions del 10-N.

