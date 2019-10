Marlaska vol que Torra torni a condemnar la violència, ara de manera «expressiva»

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admès aquest dimarts que la resolució de la crisi a Catalunya “necessita temps” i s’ha mostrat esperançat que “la calma es mantingui” en els pròxims dies.En declaracions al Congrés dels Diputats Marlaska també ha reclamat novament a Torra que condemni la violència de manera “expressiva”. Malgrat que el president ja ho ha fet, i en diverses ocasions , el ministre de l’Interior creu que ho ha de fer “sense matisos”, “evitant equidistàncies” i fent “expressament” aquesta condemna.També "cal que doni suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat" que pel ministre “són de tots i els que garanteixen la seguretat pública per al conjunt dels ciutadans”. Per Marlaska, les policies “són l’avantguarda de la societat, els que es posen davant per defensar la diversitat”.A més, ha justificat la imatge d’un dels guàrdies del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a qui les càmeres van retratar empunyant una arma automàtica amb la finestra oberta dins dels cotxes del seguici durant la visita als policies hospitalitzats a Barcelona. Segons el ministre “són les mesures habituals” en els desplaçaments del president.El ministre ha assegurat que el seu executiu està “prenent les mesures de prevenció necessàries per seguir la coordinació amb totes les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per garantir l’ordre públic i un espai de convivència per al conjunt de la societat”.També ha justificat el missatge que el president espanyol va adreçar als comandaments policials a la comissaria de Via Laietana, on a més de demanar moderació va admetre que l’independentisme vol “persistir” però “nosaltres som més tossuts”.Segons el ministre, el president va apuntar a la “complexitat” de la situació, perquè normalitzar “una convivència deteriorada durant anys” no es pot fer “de la nit al dia” i caldrà “política i molt de diàleg entre la societat catalana”. "El que diu el president del govern amb la màxima coherència és que necessitem reconstruir la convivència a Catalunya, i això necessita temps”, ha sentenciat.

