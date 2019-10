Els comuns demanen l'indult dels presos

Els comuns consideren que els presos condemnats per sedició i malversació a penes d'entre 13 i 9 anys han de ser indultats. El grup liderat per Jéssica Albiach al Parlament ha instat el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a entomar aquesta via d'alliberament dels dirigents empresonats i també a impulsar una reforma del codi penal per eliminar el delicte de sedició.Els presos no tenen cap intenció de demanar l'indult -que implica, en certa manera, demanar perdó sense que desapareguin els antecedents penals- sinó que demanen l'amnistia, que suposaria l'anul·lació del delicte i de la condemna. Preguntats per si pretenen impulsar formalment la petició d'indult -poden demanar-lo persones alienes als presos i al govern espanyol-, els comuns han precisat que correspon inicialment a Sánchez fer-ho. La portaveu Susanna Segovia ha dit que cal veure com queda constituït el Congrés després del 10-N.En tot cas, ha assenyalat que l'expresident José Montilla està fent, en aquest sentit, el "paper que el PSC no fa". De fet, els comuns han lamentat la "falta de voluntat política" de Sánchez per seure a parlar amb el Govern de la Generalitat després que aquest dilluns hagi vingut a Catalunya a visitar només els policies ferits. "Davant del buit del PSOE, li volem dir a Sánchez que deixi de jugar al telèfon penjat", ha sentenciat.Els comuns no han decidit encara si donaran suport o no a la proposta de resolució que reivindica l'autodeterminació i que posa la mesa del Parlament, de nou, a l'ull de l'huracà del Tribunal Constitucional. En tot cas, ha afirmat que amb un text com aquest no es resoldrà el conflicte polític.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor