La pressió veïnal atura dos desnonaments al Raval de Barcelona

El Sindicat d'Habitatge del Raval ha aconseguit ajornar dos desnonaments aquest dimarts al matí a Barcelona. El primer estava previst a dos quarts de deu al carrer Hospital 105 i el segon al carrer de l'Auroa 15 a les onze. En tots dos casos, la propietat no ha volgut renovar el contracte de lloguer als veïns. A Hospital hi viuen tres adults i a l'Aurora una família amb tres menors. Cap dels dos nuclis familiars tenia alternativa habitacional en cas de ser desallotjats.Els serveis de mediació de l'Ajuntament han estat pendents en els dos intents de desnonament i han comunicat a la comitiva judicial que el consistori no disposava d'allotjament per oferir a les famílies.La mesa d'emergència municipal està desbordada. Les últimes dades facilitades pel Consell de l'Habitatge Social a Barcelona són del març i apuntaven que més de la meitat de famílies que el 2018 tenien dret a un pis d'emergència a la capital catalana, encara esperaven un habitatge L'any passat, la Mesa d'Emergència d'Habitatge a Barcelona va rebre 614 sol·licituds de noves famílies per aconseguir un pis. D'aquestes, 442 van ser valorades positivament però només es van adjudicar 197 habitatges. El consistori assenyala el Govern i el seu incompliment amb els recursos que hauria d'aportar al Consorci d'Habitatge. La Generalitat s'hauria de fer càrrec del 60% del pressupost, però actualment les seves aportacions no arriben al 30%.En aquest context, la quantitat mitjana de persones que durant el 2018 dormia cada dia en allotjaments temporals va ser de 800 . En total, durant l'any passat 1.704 persones van requerir el servei.En l'intent del desnonament del carrer Hospital la comitiva judicial ha marxat després de comprovar la impossibilitat d'accedir al pis, ja que la porta de l'edifici estava bloquejada per una trentena de persones. La propietat, el fons d'inversió Barcino, s'ha oposat a la decisió i els seus representants no han volgut fer declaracions.Tampoc han volgut fer declaracions els representants de la immobiliària Atenea SL, que també s'ha oposat a la decisió de la comitiva judicial de posposar el desallotjament del carrer de l'Aurora.En aquest cas els Mossos d'Esquadra sí que han fet acte de presència, mentre un centenar de persones intentaven evitar l'execució del desnonament. Quatre patrulles han tallat les dues entrades del carrer i poc després ha arribat una furgoneta dels antiavalots de la Brigada Mòbil, que no ha actuat.Els dos casos, doncs, s'han ajornat. Ara el sindicat continuarà negociant amb els propietaris per aconseguir una renovació dels contractes de lloguer. Si no ho aconsegueixen, la comitiva judicial ja ha avisat de quin serà el següent pas en els dos casos: "tard o d'hora tornarem a venir".

