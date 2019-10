Una tècnica amb làser cura per primer cop una àguila cuabarrada electrocutada al delta de l'Ebre

L'àguila s'ha recuperat al Centre de Fauna de Vallcalent (Lleida) Foto: Cedida

El Centre de Fauna de Vallcalent (el Segrià) ha aconseguit salvar per primer cop a Catalunya una àguila cuabarrada que s'havia electrocutat en un suport elèctric al delta de l'Ebre. Es tracta d'un dels mascles establerts a la serra del Boix des de l'any 2000 i integra una de les parelles amb més èxit de reproducció fins al moment. Se li va aplicar un tractament innovador amb làser a les lesions vasculars – mort dels teixits- que produeix l'electrocució-."Vent", com s'ha batejat l'exemplar, ja ha estat alliberat pel personal de Territori i Sostenibilitat. L'havien salvat els Agents Rurals d'un canal del delta a mitjans del mes d'agost.El mascle d'àguila cuabarrada va patir una electrocució amb una línia elèctrica i va caure a un canal del delta de l'Ebre. Primer es va traslladar al Centre de Fauna de Canal Vell però de seguida es va portar al Centre de Vallcalent on compten amb un aparell làser per tractar les lesions vasculars (mort dels teixits) produïdes per les electrocucions. El tenen des de 2017 i va ser finançat per Endesa. Amb aquest aparell s'ha aconseguit millorar les xifres de recuperació d'aus electrocutades que sobreviuen fins al 5%.La teràpia làser es pot aplicar a un percentatge reduït dels ocells electrocutats que ingressen vius. Només és efectiu si les ferides són superficials i es troben en un estat inicial. En aquests casos, un cop els ocells s'han estabilitzat, hidratat, alimentat i vitaminat, es netegen i desinfecten les ferides i s'apliquen sessions de làser d'entre 5 i 10 minuts. En els casos més crítics pot ser diària. El tractament facilita la cicatrització.Al Centre de Fauna de Vallcalent s'han tractat 18 ocells amb lesions dels teixits amb problemes vasculars en estat inicial, 14 a causa d'electrocucions i quatre per altres causes. Dels 14 electrocutats, s'han pogut curar les lesions de cinc exemplars, i només tres han pogut ser alliberats, entre els quals hi ha esta àliga cuabarrada.Vent és la primera àguila cuabarrada que sobreviu al país d'una electrocució. Va rebre el tractament durant un mes i va ser donat d'alta al mes i mig de l'accident. Un cop alliberat, al mateix lloc on es va electrocutar, se li ha col·locat un dispositiu de geolocalització, també finançat per Endesa, per comprovar si retorna al seu antic territori, a la serra de Boix, o busca noves destinacions, ja que ha estat reemplaçat per un mascle més jove, segons les investigacions de l'Institut per la Conservació dels Rapinyaires (ICRA) que en fa el seguiment.

