Buch assegura que si alguna conducta dels Mossos no s'ha ajustat als protocols serà «corregida»

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha explicat que el cos de Mossos d'Esquadra es troba ara en un procés de recopilació d'imatges per "corregir les conductes que no s'ajusten als protocols, si és que n'hi ha". "Els Mossos són els principals interessats en això, però el primer pas és recopilar les imatges", ha explicat el conseller en una compareixença aquest migdia. En cas d'actuacions que no s'ajustin "al que pertoca", el titula d'Interior ha dit que la Generalitat "té els mecanismes per corregir aquestes conductes". Amb tot, ha volgut deixar clara la confiança del Govern en els Mossos.Pel que fa a les imatges que des de dilluns està recopilant Interior, Buch ha ressaltat que s'han de veure "de principi a final i des de tots els angles". En aquest sentit, ha lamentat que "moltes vegades a les xarxes socials es veu la part final d'una actuació, i no la part inicial, i deixa una sensació determinada". "Cal recollir totes les imatges i a partir d'aquí prendre decisions", ha afirmat. Ara per ara, no hi ha cap procediment obert.Preguntat sobre les eines de què disposen els Mossos per dissoldre manifestacions, el conseller ha dit que la policia catalana es es deu al Parlament i al Govern. "És el Parlament qui dicta quines eines ha d'utilitzar els cos de Mossos", ha explicat, i ha dit que ara toca "valorar de manera crítica" les actuacions dutes a terme aquests dies per "millorar". "Hem de continuar garantint el dret de manifestació i iniciar els tràmits de valoració de les actuacions", ha apuntat.Ha afirmat també que la presència policial en les concentracions i manifestacions és "per garantir la seguretat" dels ciutadans i ha remarcat que, si l'acció és pacífica, l'actuació policial és "pràcticament nul·la". "Si hi ha violència, evidentment la policia actua", ha afirmat. Sobre la furgoneta pintada en l'acció d'ahir a Interior, Buch ha explicat que es va netejar just després.Miquel Buch ha repassat la concentració d'ahir a la delegació del govern espanyol convocada pel Tsunami Democràtic i ha dit que es va produir de manera pacífica, com també la concentració al Departament d'Interior. Tampoc hi va haver incidents rellevants, ha dit, en la manifestació posterior pel carrers de l'Eixample.El conseller ha explicat que els ferits evolucionen favorablement i que dels 19 hospitalitzats s'ha baixat a deu. "Esperem la recuperació el més aviat possible de les persones ferides", ha dit Buch, que ha ressaltat que ens trobem en la segona nit consecutiva sense incidents. En aquest sentit, ha ressaltat que la societat ha exercit el seu dret de manifestació de manera cívica i pacífica.

