La dona assassinada a Vic a mans de la seva exparella no havia interposat cap denúncia

Concentració per condemnar l'assassinat masclista a Vic. Foto: Albert Alemany

L'home detingut diumenge per l' assassinat de la seva exparella a Vic no té antecedents judicials ni la seva exparella havia interposat cap denúncia prèvia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.El presumpte autor dels fets passarà a disposició judicial aquest dimecres, segons han apuntat fonts dels Mossos d'Esquadra. Aquest dimarts també s'ha donat a conèixer que la jutgessa de guàrdia li ha passat el cas al jutjat número 4 d'instrucció de Vic perquè és aquest òrgan qui té competències en matèria de violència sobre la dona.Centenars de persones es van concentrar aquest dilluns a Vic -al migdia i al vespre- per condemnar l'assassinat masclista de la veïna de la ciutat. Al migdia, l'alcaldessa Anna Erra va expressar el condol a la família "d'una víctima injusta" i va remarcar "el compromís de l'Ajuntament i les altres institucions per fer un front comú per erradicar la violència masclista", així com els mecanismes de prevenció, sensibilització, detecció i recuperació de les dones i els seus infants.Al vespre, en una concentració més multitudinària organitzada per la xarxa feminista d'Osona i el Lluçanès, 250 persones van condemnar el feminicidi amb cartells com "Ni a Vic ni enlloc. Prou feminicidis", "La sororitat, la millor eina per fer front al patriarcat" o "Somos el grito de las que no tienen voz".

