VÍDEO Gertrudis publica «Si tothom calla», un avançament del seu nou disc

Portada de "Si tothom calla", l'avançament del nou disc de Gertrudis Foto: Gertrudis

El grup de música Gertrudis estrena el primer avançament del nou disc que es publicarà a finals d'any. El grup ha publicat Si tothom calla, una cançó produïda per Roger Rodés i que compta amb les col·laboracions de la cantant barcelonina Suu i la rapera valenciana Jazzwoman, dues de les veus femenines amb més projecció del moment al país.Amb aquesta combinació de veus, la cançó de Gertrudis incorpora la música electrònica d'una manera desacomplexada i explora la música pop festiva per convertir-se en un "clam a les llibertats" i un crit "motivador per a tots aquells individus, associacions o grups de persones que lluiten per una causa i que encoratgen el seu entorn perquè la força del col·lectiu els ajudi a aconseguir els seus objectius", com ha manifestat el grup.Per Gertrudis, la música, la protesta i l'art urbà solen anar de la mà. És per això que han encarregat el disseny de la portada d'aquest single al grafiter Alberto León, un artista especialitsa en l'ús del llenguatge del grafiti, els stencils i el collage.Gertrudis encara no té programat cap concert, però ja està planificant la seva nova gira. Aquí podeu estar pendents de pròximes dates de concerts

