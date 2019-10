JxCat, ERC i CUP desafiaran el TC amb una nova resolució per l'autodeterminació

La mesa del Parlament, presidida per Roger Torrent, torna a estar en l'ull de l'huracà. JxCat, ERC i la CUP estan disposats a fer cas omís a les advertències del Tribunal Constitucional i tornaran a desafiar el poder judicial de l'Estat amb una nova proposta de resolució que ha estat tramitada i que es referma en què el Parlament pot defensar i defensarà l'autodeterminació i la reprovació Felip VI. Es tracta, precisament, de les dues qüestions que el tribunal va advertir a la mesa que no es podien tramitar i portar al ple si no volia patir conseqüències penals."El Parlament reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític", sosté el punt 11 de la proposta de resolució. I és que, com ja va argumentar la setmana passada Torrent , els grups independentistes consideren "coaccions dels poders de l'Estat" les advertències rebudes i subratllen que cal defensar el dret a la representació política i la llibertat d'expressió dels diputats.La proposta de resolució no ha estat tramitada per la via d'urgència extraordinària i, per tant, no es votarà en el ple que arrencarà aquest dimecres. Serà en el pròxim ple, que es celebrarà passades les eleccions del 10-N. Fonts de la presidència del Parlament expliquen que si la proposta ha estat tramitada és perquè, tot i ser conscient de les conseqüències que pot tenir, el que no pot fer la cambra és "restringir" el debat.El text també argumenta que altres parlaments d'arreu de l'estat espanyol es posicionen també sobre qüestions que desborden el seu àmbit competencial demanant, per exemple, que s'apliqui el 155 a Catalunya, sense que això impliqui "cap impugnació" per part del govern espanyol. És més, els grups independentistes defensen que ho puguin seguir fent en defensa de la representació política i la llibertat d'expressió.En l'argumentació del text, es puntualitza que les competència autonòmiques no poden definir "els límits" sobre de què es pot parlar al Parlament. "Els legítims representants del poble de Catalunya s'han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l'emergència climàtica", recull el text a mode d'exemples. També recorda que la cambra catalana ha aprovat des de l'any 1989 resolucions polítiques sobre el dret a l'autodeterminació sense que hagin estat "objecte de persecució i censura" per part de les institucions de l'Estat.En la proposta de resolució consensuada, els grups independentistes rebutgen explícitament la sentència del Tribunal Suprem , que consideren "injusta", i exigeix la llibertat dels presos, així com el retorn dels exiliats. Alerten, a més que es tracta d'una sentència que "limita l'exercici dels drets fonamentals" i que s'emmarca en una "deriva autoritària" de l'Estat que afecta al conjunt dels ciutadans i no només a aquells que són independentistes. Titlla, a més, d'"escàndol democràtic" la condemna d'11 anys i mig de presó a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell per haver permès que al Parlament "s'hi pogués parlar de tot".El text també estableix que la sentència fixa un "precedent inacceptable" que suposa, per exemple, que protestes com l'aturada d'un desnonament o l'ocupació d'un CAP o el tall d'un carrer per una manifestació "podrien convertir-se en delicte de sedició".

