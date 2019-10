Confirmat: el Clàssic es disputarà el 18 de desembre

No manen els independentistes...

Per Espritsant el 23 d'octubre de 2019 a les 12:29 0 0

Amb els agents internacionals que hi ha, cases d´apostes, Arabs, Japonesos, Xinesos, Nike, Adidas, tot el sector Latino-America, la massa de gent inernacionalment que veura el partit, etc etc etc, el que no volen de cap de les maneres es que la independencia es posi pel mig, volen que tota la semana i especialment el dia del partit es parli nomes del classic...el altre son tonteries, ja veieu qui te més força de convocatoria internacionalment es el Barça, no la independencia...facil d´entendre i escuet de parla...