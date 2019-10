«Anava a recollir la meva filla i vaig acabar a urgències per cops de porra»

Ahir 15 d'octubre, el #SEM va realitzar 125 assistències sanitàries.



▪14 Gurb

▪ 7 Girona

▪74 Barcelona

▪11 Tarragona

▪2 Sabadell

▪15 Lleida

▪2 Mollet



🔸Cap d’elles revesteix gravetat — SEM. Generalitat (@semgencat) October 16, 2019

Les ferides a l'esquena de la veïna de Sabadell Foto: NacióSabadell

El passat dimarts a la nit Sabadell va viure una batalla campal, a les portes de la comissaria de la policia espanyola , unes 3.000 persones es van concentrar com a reacció a la sentència del Tribunal Suprem . De les 125 atencions sanitàries que va fer el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) per les protestes aquella nit, dues van ser a la capital vallesana.Una va ser la Montse, que, com explica a, va “sortir a treure el cap”, perquè “anava a recollir la meva filla” i va acabar, al dia següent, hospitalitzada a l’Hospital Parc Taulí. Fins i tot, afegeix, “anava tan confiada que vaig sortir sense roba interior”.Detalla que el seu marit li va explicar que hi havia gent molt jove i la va animar a venir, “no ho tenia previst”, indica. Un cop allà, ho va corroborar, “i va ser dir-li a la meva filla que marxàvem que vam escoltar uns trets i gent corrent”.De sobte, continua relatant, “vaig veure un nano amb bicicleta i com em queia a sobre. I tres mossos al meu voltant, com a mínim dos em pegaven”, recorda.“Cridava que paressin i, crec, vaig perdre una mica la consciència”, però els amics de la meva filla em van ajudar i, “després de córrer”, em van acollir en una casa, on va rebre les primeres atencions.D’aquí va tornar cap a casa i al dia següent va anar d'urgències al Taulí i en l’informe mèdic el diagnòstic principal assenyala “policontusions” i precisa “edemes i hematomes a la posterior esquerra de l’esquena i al gluti”.La sabadellenca critica l’actuació policial i la “duresa”, sobretot, recrimina, que els manifestants “eren joves, mitjana d’edat de 20 anys”.Montse explica que fa un any la van operar d’un càncer de mama i “afortunadament” la van colpejar a l’altre cantó. “No vull pensar si m’haguessin donat amb la porra a la mateixa zona. Encara seria a l’hospital”. Ara estudia denunciar les ferides que va patir.Fonts de la policia catalana ha garantit aque "sempre" revisa totes les actuacions "de forma autocrítica per millorar". Han precisat que s'escull tota la informació referent al desplegament policial i "es contextualitza" i, a partir d'aquí, "s'activen protocols i mecanismes interns per avaluar les actuacions de forma individualitzada".En aquest sentit, les mateixes fonts, han recalcat que, "en el cas que es determini que no s'ha exercit d'acord amb el protocol, s'actuarà en conseqüència".

