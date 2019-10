Jordi Sànchez: «Torra ha actuat tard»

L'expresident de l'ANC Jordi Sànchez lamenta la manca de lideratge i responsabilitat "a totes les institucions" i ha afegit que en algunes ha sobrat "electoralisme". En una entrevista a La Vanguardia, Sànchez, que ha estat condemnat a 9 anys de presó, qualifica "d'irresponsable" l'actitud del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, però també creu que el president de la Generalitat, Quim Torra, va "actuar tard" en la seva primera declaració tot i que no se li pot retreure que no hagi condemnat la violència. "S'ha d'eradicar la violència", ha manifestat. Tot i la "desorientació", Sánchez creu que la situació no es resoldrà amb unes eleccions i ha assenyalat que cal un "acord de mínims" per recuperar la confiança en la política.Sánchez considera que s'ha de tornar amb "urgència" a la política i ha alertat que qui cregui que només hi ha un problema d'ordre públic corre el risc de convertir la violència en estructural. "L'espiral acció-reacció entre policies i manifestants és terrible", ha afegit.Davant d'aquesta situació, ha considerat que no es pot "frivolitzar" amb els aldarulls i ha admès que també hi ha joves independentistes que tiren llambordes al costat dels "professionals dels aldarulls". I ha afegit que entén aquests joves però que no justifica la seva ira.L'expresident de l'ANC s'ha mostrat crític amb totes les institucions. A l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, li retreu que dissabte no anés al Palau de la Generalitat amb el Govern i els alcaldes de Tarragona, Lleida i Girona. I també ha fet referència al president del Parlament, Roger Torrent, que, segons ha dit, "se'l veu més preocupat per cultivar la seva pròpia agenda en la carrera per ser candidat d'ERC que d'integrar una funció institucional al servei del país"."Fa falta un acord de mínims per tornar la confiança en la política. Les institucions, totes, han fallat. No han sigut capaces de donar cap missatge clar d'esperança ni tan sols d'unitat. I les institucions de l'Estat han seguit atiant el foc amb les seves declaracions. El buit institucional és dramàtic", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor