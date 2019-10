Rivera busca vots entre les cendres

Mentre continuen les protestes per la sentència de l'1-O , Albert Rivera i Lorena Roldán han visitat aquest dimarts l'entorn de la plaça d'Urquinaona de Barcelona. Després de fer esperar la premsa durant una hora -estava reunit amb el gremi de restauradors, però no s'ha donat cap explicació del retard-, Rivera s'ha presentat acompanyat de Lorena Roldán i Carlos Carrizosa, i ha visitat un local de la ronda de Sant Pere que havia estat afectat pels incidents de la setmana passada.Després, ha avançat fins a la plaça d'Urquinaona mentre s'escoltaven alguns crits de "Llibertat, presos polítics!" i altres consignes de ciutadans que expressaven els seus sentiments i que li han dedicat qualificatius com ara "fatxa" i "fastigós".En clau electoralista, Rivera, en declaracions a la premsa, ha insistit en el que és el seu discurs des que es va fer pública la sentència de l'1-O: Pedro Sánchez ha de trucar Quim Torra, "però per cessar-lo", i ha acusat el president de la Generalitat d'"aplaudir" els qui provocaven aldarulls. Rivera ha dit que "els autèntics herois" d'aquests dies són els comerciants i hotelers que han patit desperfectes en els seus negocis, i ha reclamat que totes els administracions es personin en les causes judicials que s'obrin perquè les destrosses "les paguin els violents".L'acte de Ciutadans a l'entorn de la plaça d'Urquinaona s'inscriu en l'estratègia de confrontació amb el sobiranisme que segueix la formació unionista des de fa temps. En aquesta línia s'han d'interpretar actes convocats pel partit taronja a la plaça Major de Vic, a l'aeroport del Prat, als pobles de Carles Puigdemont i Dolors Bassa i, fora de Catalunya, al poble de naixement de Josu Ternera o a Altsasu. Diumenge passat, Rivera va convocar una concentració a la plaça de Sant Jaume, que va ser un fracàs de convocatòria. Aquest matí, Rivera tenia previst intervenir en un acte del partit a Tarragona. A tal fi va demanar llogar una aula de la Universitat Rovira i Virgili (URV), però el centre acadèmic li ha denegat l'espai , ja que "ateses les actuals circumstàncies, que fan que no puguem garantir la seguretat de les persones i les instal·lacions, temporalment quedaran restringides totes les demandes externes de lloguer d'espais a la nostra universitat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor