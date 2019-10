Iceta admet contactes del govern de Sánchez amb Aragonès

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que la relació del govern espanyol amb el president de la Generalitat, Quim Torra, està "molt tocada" i que no funciona la interlocució. En canvi, en una entrevista a Els Matins de TV3, Iceta ha assenyalat que hi ha hagut contactes amb el vicepresident, Pere Aragonès. "És possible mantenir una relació amb el vicepresident i no amb el president", ha conclòs.El líder dels socialistes catalans ha defensat que Sánchez es limités ahir a visitar els policies ferits en considerar que ara, a tres setmanes de les eleccions del 10-N, no està habilitat ni en condicions d'obrir una "negociació política". D'altra banda, ha admès que el fet que hi hagi líders polítics a la presó "dificulta però no fa impossible" trobar un solució.Preguntat per si Sánchez pot negar una conversa telefònica a un president de comunitat autònoma com Torra, el líder dels socialistes catalans ha respost que el president català té "unes obligacions prèvies que no ha complert". En aquest sentit, ha considerat que fins ahir a la nit, en una entrevista a la CNN, Torra no va fer una condemna de violència i ho ha atribuït a les "pressions". A més, ha retret al president de la Generalitat que no hagi parlat amb els líders catalans prenent l'exemple del president Sánchez, que va convocar els líders de les formacions estatals just després que es fes pública la sentència.Després de les paraules de Torra a la CNN i preguntat per si ara Sánchez hauria de tornar la trucada, Iceta no s'ha volgut mullar argumentant que ell no és Pedro Sánchez però ha afegit que si el president de la Generalitat el truca, estarà al Palau de la Generalitat "en 5 minuts".Pel que fa a la interlocució entre governs, Iceta ha explicat que hi ha "relacions més fluides" amb alguns dirigents d'ERC i ho ha atribuït a la negociació d'ara fa un any al voltant del document de Pedralbes, unes converses que es van trencar per la figura del relator. "A vegades és més fàcil mantenir línia oberta entre dirigents que s'han discutit", ha afegit Iceta en referència al vicepresident, Pere Aragonès.Per a Iceta, la presó de líders polítics "dificulta" trobar una solució. I davant d'aquest escenari ha assenyalat que el tribunal va rebutjar la petició de la fiscalia, que demanava que no es poguessin reduir les condemnes fins que els condemnats haguessin complert la meitat de la pena de presó. Aquesta situació fa, segons Iceta, que hi hagi camins per ser "intel·ligents" i buscar una solució.Després de les eleccions del 10-N i amb un nou govern espanyol serà el moment, segons Iceta, de "refer coses" i ha afegit que ara amb un executiu espanyol en funcions no es pot obrir una negociació política.El president espanyol va visitar ahir Barcelona però no es va reunir amb Torra. Sí que va trucar l'alcaldessa Ada Colau i la presidenta de la Diputació, Núria Marín. Sánchez va visitar la comissaria de la Via Laietana i va donar suport als agents de la policia espanyola. Després, va passar per l'Hospital de Sant Pau per visitar un policia ferit en els aldarulls d'aquests dies. A la sortida, va ser escridassat per treballadors del centre.

